Soleil e Sarah bagno a luci rosse. E il web attacca i "raccomandati"

L’Isola dei Famosi diventa a luci rosse. La decima puntata è finita con Soleil e Sarah in una vasca da bagno senza costume e pronte a insaponarsi nemmeno fossero in un porno soft lesbo. Surclassati “Ciao Darwin” e le inquadrature ginecologiche. Intanto il web ha trovato cosa hanno in comune Sarah Altobello, Soleil Sorgè (andrà mai al televoto?) e Riccardo Fogli: sono i veri “raccomandati” della produzione dell’Isola dei Famosi. Lunedì sera, la leader ha riso maligna davanti al privilegio di mandare in nomination chi voleva, in questo caso gli acerrimi “nemici” Luca Vismara e Marina La Rosa (così strateghi da non essersi accordati sullo stesso nome, Fogli ad esempio), perché c’è stato un ex aequo tra tutti e sei i naufraghi. I social non hanno gradito osservando che con una tale parità era giusto che andassero tutti al televoto.

Riccardo Fogli non viene mai redarguito per il linguaggio sgarbato e triviale che usa con le donne: ad Ariadna ha dato della zoc***na e ha appellato la signora Marina con un “aho’ ragazzina, me ne sbatte le pal…pebre della tua opinione” e dopo il caso Corona usufruisce di sorprese e complimenti. E Sarah Altobello è stata trasformata in personaggio alla “Francesca Cipriani” grazie alle numerose clip dedicate e al coinvolgimento della vispa mamma davanti alle telecamere.