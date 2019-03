Alda D’Eusanio a ruota libera all’Isola dei Famosi: trasforma in barzelletta il romantico incontro da fotoromanzo tra Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. La grande sorpresa della decima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stata l’invio della Venere in miniatura Nicoletta Larini e di Veronica Maccarone, moglie di Kaspar Capparoni, in Honduras. Tuttavia solo chi avesse vinto la prova dell’uomo vitruviano avrebbe potuto abbracciare e strusciarsi al compagno, l’altra rimaneva a bocca asciutta. Bettarini e Nicoletta hanno superato il test e Nicoletta si è avvinghiata braccia e gambe al suo bomber che l’ha accarezzata e le ha parlato come fosse un cane: “Ma che bellaaa seiiii, ma che bellaaa seiiii”.

Alda D’Eusanio si è scatenata: “Oh, ma non è mica tornato dall’Afghanistan… si è attaccata a cozza, a patella”. Lo sbaciucchiamento è andato avanti un bel po’ mentre il devastato Kaspar, Alvin, Alessia e il pubblico reggevano il moccolo. Solo la D’Eusanio ha rotto l’incantesimo: “Sì riallisciatelo un altro po’, accarezzagli i capelli… Il massimo è stato quando Nicoletta gli ha levato quella sorta di preservativo dalla testa… praticamente un coito interrotto”. Dopo qualche altro miagolio, il programma (e la tanta pubblicità) è andato avanti.