Con "Ciao Darwin" Bonolis risveglia gli ascolti tv

Parte con il piede giusto “Ciao Darwin 8 - Terre desolate” che al debutto domina il prime time del venerdì. Paolo Bonolis e Luca Laurenti consegnano a Canale 5 un pubblico di 4.150.000 telespettatori pari al 22,40% di share, mentre Antonella Clerici conferma i numeri della scorse puntate. La finale di “Sanremo Young” su Rai 1 (vinta da Tecla Insolia che parteciperà di diritto a “Sanremo Giovani”) ha conquistato 3.382.000 telespettatori per il 15,82% di share.

Il varietà freak e iper trash di Bonolis è ben scritto e magistralmente condotto (nella prima puntata i rappresentanti dello "shock" hanno vinto su quelli dello "chic") e questo consente a Mediaset di rifiatare dopo una stagione di insuccessi, compreso “Scherzi a Parte” riproposto dallo stesso Bonolis. “Ciao Darwin” ha mantenuto inalterato il canovaccio delle scorse edizioni ed è un bene perché chi lo segue sa esattamente cosa guarderà e ascolterà per 3 ore: tette, c**i, battutacce a sfondo sessuale, doppi sensi, ignoranza crassa. L’aspetto positivo dello spettacolo di Bonolis è che non pretende di essere ciò che non è, non pretende di essere lo specchio del paese: non si vedranno mai finte indignazioni, predicozzi di gente da strapazzo e lacrime familiari degne del più bieco business. È intrattenimento puro vivaddio! Che poi sia discutibile è un’altra storia.