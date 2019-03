La De Filippi è carica, chi schiera contro Ballando con le stelle

Maria De Filippi si prepara a una nuova edizione di “Amici” col coltello fra i denti. Alla “Sanguinaria” non piace perdere le sfide della prima serata e quest’anno sta curando il talent musicale più longevo della televisione italiana con una cura maniacale dei particolari. “Amici 18, il Serale” partirà il 30 marzo in contemporanea con “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci che ha messo insieme un cast di ballerini non professionisti a dir poco spettacolare. La rivalità tra le due donne è cosa nota e la De Filippi ha affilato le unghie. Ha ripristinato i coach, uno per la squadra blu e uno per la squadra bianca e il sito “BubinoBlog” ha svelato in anteprima che Ricky Martin, autentica star internazionale, sarà uno degli “allenatori”.

Un vero colpaccio che si va ad aggiungere a quello di Fabio Rovazzi. Questa volta è il sito “TGcom24” a svelare che il famoso youtuber e conduttore di “Sanremo Giovani” prenderà parte al talent show. Non si sa ancora se in qualità di coach o di giudice. Di sicuro in giuria ci sarà la strepitosa Loredana Bertè. La cantante, classificatasi quarta a Sanremo nonostante il pubblico l’avesse omaggiata con una standing ovation a sera per tre sere, è un gradito ritorno negli studi di Via Tiburtina. E’ già stata giudice qualche anno fa e fu bravissima.