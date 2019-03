"Parenti serpenti". Soleil avvelenata con Marina

La vita scorre tranquilla a Playa Uva, ma è una calma apparente. Soleil Sorgè, leader dell’Isola dei Famosi, ha avvistato un serpente su un tronco e ha cercato di provocare Marina La Rosa: "Marina una tua parente è venuta a trovarti” e la siciliana: “Sì, ma come sei carina, soprattutto simpaticissima”. L’ex corteggiatrice ha confessato a Sarah Altobello di vedere strateghi ovunque e di non fidarsi di nessuno. A sua volta Sarah è ancora indispettita con Paolo Brosio che nei giorni scorsi l’ha zittita più volte in malo modo: “Non voglio le scuse perché so che non sono spontanee”.

Anche Luca Vismara è risentito con Brosio per le accuse di essere un furbetto e in più ha puntato Aaron Nielsen: “Sono insofferente nei suoi confronti, è un elettroencefalogramma piatto. Pensa solo ad alzarsi la mattina e scegliere il pezzo di cocco più grosso”. Nel frattempo l’inviato Alvin ha convocato i naufraghi per la prova per diventare leader durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Si sfideranno per la fascia: Aaron e Soleil.

Ma i problemi non sono finiti. Sul "paradiso maschile" dell’Isola che non c’è, Stefano Bettarini si è incavolato di brutto con Kaspar Capparoni colpevole di non averlo aspettato durante il complicato trasporto dei tronchi via mare (il calciatore ne aveva sei, l’attore due). Capparoni però ritiene di essersi comportato correttamente. In poche parole è iniziata la guerra senza esclusione di colpi per arrivare in finale.