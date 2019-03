Ma che combina. Fialdini in tilt, gaffe a raffica

Francesca Fialdini va nel pallone a "La Vita in Diretta". Nella puntata di venerdì 15 marzo, la conduttrice toscana è apparsa un po' distratta incappando in un paio di scivoloni. Il primo lo ha commesso quando stava trattando di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Per gli investigatori e successivamente per i giudici di primo e secondo grado, il marito Roberto Logli l'ha uccisa e ne ha occultato il corpo, per questo è stato condannato a 20 anni di carcere (è in attesa della Cassazione, nda).

La Fialdini lancia un servizio: "Sentite quest'intercettazione molto importante, tra Logli e la moglie". In realtà è un audio tra Logli e la giovane amante che al telefono le dice di non credere all’ipotesi dell’allontanamento volontario di Roberta. Al rientro in studio, la Fialdini, avvertita dell’errore, chiede scusa: "Era l'amante, la moglie è Roberta Ragusa, mi scuso".

Ma non è un buon pomeriggio per la giornalista che, poco dopo, lancia un servizio su Warren Beatty commettendo un’altra gaffe: "Prima Tiberio vi ha mostrato un servizio su Ben Affleck che torna con la moglie, ma il vero playboy è Warren…". Peccato che Affleck non sia tornato con l'ex moglie Jennifer Garner, ma con la donna che aveva conosciuto nel 2017 cioè Lindsay Shookus. La produttrice del Saturday Night Live lo aveva lasciato un anno dopo per i problemi dell’attore con l'alcool, ma poche settimane fa sono stati fotografati di nuovo abbracciati e sorridenti per le vie di New York. E pensare che pochi minuti prima e nello stesso studio, Timperi aveva chiaramente nominato Lindsay giocando sul “cognome impossibile da pronunciare”.