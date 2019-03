"Star of The Year", gran finale

Si è svolta a Fiuggi, nella splendida cornice di piazza Trento e Trieste, presentata da Maria Monsè, la finale del concorso internazionale "Star of The Year": il concorso, giunto quest’anno alla sua XX edizione, grazie al presidente Claudio Marini che è riuscito a far crescere sempre di più questo prestigioso concorso di talenti, rappresenta un valido trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo ed, a differenza di altri concorsi, non premia soltanto la bellezza ma soprattutto il talento, la simpatia, la spigliatezza e la personalità.

La giuria d’eccezione presieduta dal regista e scrittore Federico Moccia autore di vari libri tra cui due famosi best seller che sono diventati dei film di successo,Dal famoso manager di tanti noti artisti Andrea Quattrini, dallo speaker radiofonico Bibi Gismondi dalla vincitrice dell’edizione Star of the Year 2016 Lisa Moroni e infine dal segretario generale del concorso Danilo Ferrante; dopo una lunga e dettagliata analisi la giuria ha decretato vincitrice la giovanissima Marisol Busato di Cossato (BI) al secondo posto Maria Pia Salatino e infine al terzo posto un ex - aequo Vera Gusso e Sofia Donatelli. Alle vincitrici è stato offerto un ruolo in un film e tante altre interessanti opportunità.

La piazza di Fiuggi gremita di curiosi ha seguito con grande interesse e trasporto, grazie all’impeccabile organizzazione del presidente Claudio Marini e di Alberto Zeppieri ancora una volta questo concorso ha riscosso un successo meritatissimo.