Gelo artico tra Fialdini e Timperi: "Non mi toccare più"

Continua la convivenza forzata di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a “La Vita in Diretta”. Sarà il carattere fumantino e peperino di entrambi ma l’alchimia tra i due conduttori è sempre precaria. Nella puntata dell’11 marzo, la Fialdini ha dato una pacca sulla spalla a Timperi che ha reagito: "Prima mi hai graffiato, adesso mi hai dato...", la collega bionda si è indispettita per la frase e con un sorriso di circostanza ha risposto: "Scusami, non ti tocco più… però facciamo che anche tu non mi tocchi più”. Scherzavano a loro modo o c’è tensione nell’aria? Il programma pomeridiano di Rai1 non riesce a decollare negli ascolti e viene regolarmente battuto dal competitor "Pomeriggio Cinque" di Barbara d'Urso.