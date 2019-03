Luca Vismara al televoto contro Paolo Brosio. Ariadna Romero torna a casa

Luca Vismara conquista la sesta nomination all’Isola dei Famosi e va al televoto contro Paolo Brosio, nominato dalla leader Soleil Sorge che torna su Isla Bonita con Riccardo Fogli. Eliminata Ariadna Romero. La nona puntata del reality show di Canale 5, 3 ore abbondanti di tisana sogni d’oro, si apre con le pietose scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. La conduttrice però non centra il punto: chiede perdono per essere rimasta fredda, non per aver avallato il vergognoso contenuto del videomessaggio di Fabrizio Corona che gli dava del “vecchio cornuto”.

Isola: le scuse di Alessia Marcuzzi per il caso Corona-Fogli

Dopo una settimana di silenzio, dopo l’allontanamento del capo progetto e di alcuni autori tra cui l’amico storico di Fabrizio Corona, Gabriele Parpiglia (il nome è stato depennato dai titoli di coda ed è comparso quello di Celeste Laudisio, nda), arrivano le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli, bullizzato da Corona e dalla stessa conduttrice per le presunte corna della moglie Karin Trentini. La Marcuzzi, sottotono per tutta la serata, liquida il fattaccio in maniera superficiale e senza andare al nocciolo della questione: “La scorsa puntata siamo rimasti noi sommersi da un’onda che non ci aspettavamo. Voglio chiedere scusa a Riccardo. Ci sono state delle cose che ti hanno messo a dura prova, ti devo chiedere scusa perché non mi aspettavo la tua reazione, ti avevo visto così forte e spavaldo anche la settimana prima, con tua moglie, che io ho sottovalutato tante cose. Ti chiedo scusa maggiormente perché non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio. Io di solito non sono così e sono rimasta un po’ fredda, sono rimasta spiazzata, insensibile e ti chiedo scusa per questo. Con il tuo comportamento mi hai insegnato tante cose, sono cose che mi vengono di getto così, dal cuore, volevo dirtele prima di cominciare e ti chiedo scusa”. Riccardo Fogli si morde il dito per non piangere, ma è sottoposto a uno stress emotivo fortissimo. Lacrime agli occhi, accetta le scuse con grande signorilità. Dunque in un minuto la vigliaccata è archiviata. Ma fa specie pensare che la Marcuzzi ha avuto una settimana per prepararsi un discorso vero e di senso compiuto, senza ricorrere “alle parole che mi vengono così”. Anche perché svicola. Indirettamente ha confermato di aver visto il filmato di Corona, di averlo visto montato e di non averci trovato niente di sbagliato. Non l’ha considerato un attacco ignobile e volgare. Se ne lava le mani sostenendo di aver “sottovalutato” l’impatto che poteva avere su un uomo di 70 anni innamorato della moglie e con una bimba di 6 anni. Manca poco è colpa di Riccardo Fogli. Per non sottolineare la generica e pleonastica frase “mi hai insegnato tante cose”. Cosa esattamente?! La dignità, l’amore nella propria moglie, la fiducia, il rispetto? Cosa? Se non lo spiega, dà l’impressione di buttare “cose” lì a casaccio. Il grave errore della Marcuzzi e dei suoi autori è stato quello di ritenere che il pregiudicato Corona fosse il trash che chiedevano i telespettatori, quasi come se il pubblico fosse il mandante di una tale porcheria. Ma il precedente Corona-Blasi non ha insegnato nulla (non ci volevano delle cime per capire come sarebbe finita, nda) e la produzione ha preso un sonoro schiaffone. Lo dicono i bassi dati d’ascolto.

Isola: Soleil e Ariadna “l’animale di ceto inferiore”

“Ricominciamo, è un nuovo inizio” dice Alessia Marcuzzi senza ricordare che pronunciò la stessa frase un anno fa dopo il canna-gate. Gli scontri tra Soleil e Ariadna per la costruzione della capanna e per il cibo sono stati molto accesi, la Sorgè ha usato un linguaggio molto offensivo verso la cubana: “Mi fai schifo, sei squallida, una morta di fame, vieni da un certo ceto culturale, sei un animale, non sei una donna”. Le ha dato anche della poco di buono per alcune battute birichine con Jeremias. La Romero ha replicato ma senza la stessa volgarità. Alessia Marcuzzi ha bacchettato la sua prediletta, me le due opinioniste sono state più ficcanti. Per Alda D’Eusanio, Soleil rappresenta la prepotenza e la maleducazione, ha solo muscoli, mentre Ariadna è una ragazza sicura di se stessa; Alba Parietti cerca di consigliarla: “E’ stata pesantissima, si chiede scusa quando si sbaglia, ti butti via con frasi stupide e di basso livello. Se non fossi stata leader saresti uscita”. Soleil replica in maniera spuntuta e saccente.

Isola: la prova leader

E’ un dato di fatto che Soleil Sorgè fa un reality diverso dagli altri naufraghi. Oltre a essere entrata un mese dopo, mangia costantemente il doppio degli altri grazie alle vittorie nelle prove, tutte di forza. Da schiaffi le sue mossettine quando vince in 3” cronometrati il gioco per diventare leader contro Ariadna che confida a Stefano e Kaspar: “E’ stata scorretta, è partita prima del via di Alvin (anche secondo i social si è mossa in anticipo, nda). Bettarini non sopporta la 25enne e in Palapa sbotta: “Non soffriamo la fame, ma soffriamo questa qua!”. Parte la standing ovation dello studio.

Isola: pescheria Betta Kappa

I velenosi Bettarini e Capparoni sono molto provati dalla convivenza con il resto dei naufraghi e quando sanno di dover tornare sull’Isola che non c’è esultano come se la squadra del cuore avesse vinto la Champions (una settimana fa, la Marcuzzi l’aveva “chiusa per sempre”). Prima di lasciare la Palapa, Stefano lancia una frecciatina: “Ricordo che il leader ha mancato di rispetto a me e alla mia signora dicendo che veniva qui per tirarmela. Ma io amo Nicoletta alla follia”.

Isola: tutti in nomination, Ariadna eliminata

L’ideona della nona puntata è quella di mandare tutti i naufraghi in nomination tranne quelli insopportabili: i due “sospesi” Mr. Reality Bettarini e Mr. Pesantone Capparoni e la leader Soleil Sorgè che sarà pure un’amazzone, ma è simpatica quanto un’unghia incarnita in un sandalo da sera. Luca Vismara e Marina La Rosa strappano un sorriso in una serata alla camomilla autoproclamandosi i “Madre e Jean Claude” dell’Isola. L’eliminata del televoto collettivo è Ariadna Romero. Raggiunge i due pescatori sull’Isola che non c’è, ma decide di tornare a casa nonostante le insistenze di Alda D’Eusanio che la reputa “una bella persona”. Felicissima Nicoletta Larini: “Sono contenta, mi fido di Stefano, ma questa si attacca come una cozza!”.

Isola: la toccata e fuga di Jeremias

Jeremias Rodriguez, il cui contouring al viso è stato oggetto di sberleffo sui social, è durato il tempo di un zin zin con Soleil, qualche limone con la medesima e tanti litigi con i naufraghi. Alessia Marcuzzi lo accoglie: “Come stai?” e la risposta del fratello di Belen è quella che usa per tutto e tutti: “Non si vede?”. Il filmato della sua avventura in Honduras è lacrime, romanticismo, dolcezza, protezione. Strano perché noi abbiamo visto: urla, minacce, toni aggressivi e parolacce.

Isola: Paolo Brosio morto e risorto?

Paolo Brosio era partito benissimo, ma si è spento col passare dei giorni e della fame: “Dopo i mosquitos è arrivata la vicenda delle fiamme alle parti basse (le emorroidi di Enzo Paolo Turchi, nda), adesso speriamo di essere arrivati ai piani alti”. Il giornalista però vuole ribadire che l’accusa di pregare solo davanti alle telecamere è infondata. L’ineffabile Soleil lo attacca: “Sulla fede stavolta sto zitta però confermo che fa poco o niente”. Ha una parola buona per tutti.

Isola: Marco Maddaloni prende fuoco per Romina

Indovinate com’è il gioco dell’Isola? Spietato. Alessia lo ripete centinaia di volte (tranne quando lo è stato veramente con Riccardo Fogli). Questa volta lo dice perché Marco Maddaloni può abbracciare la moglie Romina solo se il resto degli isolani rinuncia al fuoco per 48 ore. Gli affamati si sacrificano. Maddaloni quasi ingravida la consorte e la Marcuzzi scontata: “Che bello sembra la scena di un film”. Dal reparto “melassa” è tutto.

Isola: lo scivolone della Gialappa’s Band

“E’ un po’ che non ci cambiano il giorno di messa in onda, come mai?” è la prima battuta dei Gialappi che però commettono una gaffe: “A occhio e croce anche a Romina faceva bene restare qualche settimana sull’Isola così perdeva qualche kg”. Alba Parietti: “Siete senza Dio”.

Isola: prova ricompensa

Vi avremmo risparmiato la prova ricompensa se non fosse che gli isolani dovevano mangiare una carbonara a tempo e Soleil, che si nutre più qui che a casa, si è ingozzata per 40” lasciando a bocca asciutta Aaron, Maddaloni, Ariadna e Paolo Brosio. La regia si poteva risparmiare il disgustoso fermo immagine su Riccardo Fogli con gli spaghetti penzoloni dalla bocca. Siamo al buco della serratura, non alla panoramica sul mondo.

Isola: Jo Squillo e la natura

Dopo l’imbarazzante caos di lunedì scorso, la puntata si trascina assetata in un deserto: cerca di arrivare alla finale facendo meno danni possibili. Jo Squillo, ritiratasi per la frattura dell’astragalo, commenta la sua Isola in nome della sorellanza. Un pippotto fuori luogo in un reality che tutto è stato tranne un inno al rispetto e alla solidarietà.

Isola: le nomination

Sarah nomina Aaron (che ricambia il voto) e parla con la mamma che in dialetto pugliese urla: “Sei la mia BoGahonDas, tutta Bari è con te, mi fermano i pescivendoli e i fruttivendoli”. Paolo Brosio fa il nome di Luca Vismara e fa captatio benevolentiae: “Se Dio mi fa la grazia di vincere l’Isola faccio un ospedale a Medjugorje”. Luca nomina Maddaloni che ricambia. Marina sceglie Riccardo Fogli (saluta in continuazione “cuore mio” Karin e “topolina” ovvero la figlia) che restituisce il favore, mentre la Marcuzzi lo liscia: “Sei un naufrago perfetto”. I nominati sono Luca e Paolo Brosio su indicazione di Soleil. In pratica se i vip non si ritirassero a due per volte con la farsa della nomination - eliminato, non eliminato, sospeso - sarebbero ancora tutti in Honduras. Mancano tre puntate, sarà dura arrivare al traguardo e dirci addio per sempre.