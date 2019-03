Caso Fogli, social infuriati per la farsa delle scuse: "Alessia sei falsa"

Lessa Alessia: i social non perdonano. Le scuse di Alessia Marcuzzi, conduttrice de “L’Isola dei Famosi” per l’insolenza con cui Fabrizio Corona ha umiliato il vecchio cornuto (cit.) Riccardo Fogli sono state il classico “rattoppo peggio del buso”.

La rete insorge definendole puerili, riduttive e sempliciotte: non si uccide una persona e poi gli si chiede scusa. Tutti hanno notato, ed era impossibile non farlo, che la Marcuzzi non ha chiesto perdono per il contenuto del video, per il modo in cui, insieme agli autori, aveva messo alla berlina ed esposto al pubblico ludibrio il matrimonio di Fogli, fatto passare da artista con passato da playboy a vecchio di 70 anni un po’ rimbambito e talmente voglioso di ritrovare sprazzi di gioventù da chiudere un occhio sulla moglie 40enne infedele (“in fondo siamo tutti un po’ cornuti” gli ha detto con spietato cinismo Corona).

Presunta infedele perché le prove finora, laddove interessassero a qualcuno, sono una foto di una passerella per un anniversario, una foto di Karin e dell’ipotetico amante scattata da terzi e una foto dove si vedono un bracciale e una collana uguali a quelle di Giampaolo Celli, il terzo uomo appunto. Il profilo Instagram della Marcuzzi non è mai stato così silenzioso: la conduttrice ha pubblicato l’outfit sottoveste di lunedì sera e la foto di una delle borse che produce. E qui il web le ha fatto sapere cosa pensa delle sue scuse: “Ti ho visto cosi forte la scorsa settimana..." Hai solo sottovalutato la sua fragilità? Quindi se Riccardo Fogli non si fosse messo a piangere sarebbe stato giusto fargli vedere quel video? Ma che schifo!!!Alessia per me dovresti ritirarti dalla televisione e trovare un altro lavoro! Pessima come presentatrice...pensaci seriamente”; “La Marcuzzi che non interviene pesantemente per zittire la Gialappa’s che offende le rotondità di una donna? Ne vogliamo parlare? La D’Urso non l’avrebbe permesso”; “Le scuse di Alessia Marcuzzi, rivolte a Riccardo Fogli, sono state ridicole e patetiche. Lei stessa, nonostante chissà quante prove e copioni letti avesse fatto si è trovata in grande difficoltà, si arrabattava tra parole che non le uscivano di bocca!!! E questa è una conduttrice?? È stata solo patetica, ma fate condurre le trasmissioni a chi lo sa veramente fare...!!!”; “Non hai valutato la sua probabile reazione?? @alessiamarcuzzi ma ti rendi conto vero che ancora una volta la falsità ti ha ricoperta di me**a? Ma che pensavi che dicendo ad un uomo o donna chicchessia si fosse messo a saltare di gioia??? Riccardo con il suo silenzio ti ha asfaltata a te e a tutto il programma...”; “Alessia Marcuzzi le scuse andavano fatte a nome del programma per aver mandato in onda il video di Corona, per averlo fatto senza alcuna morale per amore dell’”audience”, per non esserti schierata a favore di Fogli e contro le parole di Corona, per non aver preso una posizione contro la messa in onda del video e se non potevi allora senz’altro eri in grado in quanto conduttrice a prendere le distanze almeno a parole dalla decisione di farlo per la pessima televisione andata in onda. Beh hai maldestramente messo una toppa con delle scuse che sembravano anche poco sentite... per carità se Fogli si fosse dimostrato più forte nella reazione allora sarebbe stata giustificabile tutto ??? Hai chiesto scusa solo perché sei stata “fredda” . Sarebbe stato meglio a questo punto tacere, fatti consigliare meglio la prossima volta”; “Falsa come il sangue di Giuda. Sappi che hai solo peggiorato la figura che già avevi fatto mettendo ulteriormente in evidenza la tua meschinità e falsità”; “Tranquilla quel brutto programma si boicotta da solo...noioso e infido come la conduttrice”; “Siete caduti nel baratro , in quel profondo buco nero fatto di immoralità.... calpestare la dignità umana per fare show! Complimenti ci siete riusciti, si parla solo di questo disgustoso spaccato di televisione italiana..... lo specchio di tutto ciò che la nostra società è diventata! L’umanità è carne da macello, l’ambizione vi ha portato a calpestare ogni valore.... non mi riconosco in nulla di tutto questo!!! Una volta c’era rispetto per le persone anziane e per l’essere umano in generale.... che squallore”; “Le tue scuse non sono riuscite ad arrivare al cuore! Non guarderò mai più programmi condotti da te...mi dispiace....non si gioca con i sentimenti delle persone...umiliando un settantenne davanti a milioni di persone”; “Fate bullismo in televisione. Vergogna”; “Alessia, paracula!!! Siccome il web vi ha massacrato, allora x lavarti il sedere, gli chiedi scusa davanti a tutti...ma non pensate di aver fatto una bella cosa, anzi, avrei voluto vedere te, al posto di Riccardo Fogli.....siete penosi, e spero sia l' ultima isola!!!!!”; “Tu non sei così, sei peggio, come le tue scuse obbligate dal capo”; “Ho ascoltato le scuse a Riccardo Fogli....neanche una parola rassicurante sul suo menage familiare. Ti sei basata su cazzate riportate da Corona ( il che è tutto dire ...). Con le lacrime agli occhi hai continuato nella tua ipocrisia. Riccardo Fogli un gigante e te un povero insulso moscerino. Ricordati che la ruota gira per tutti!”; “Che scemo che sono! E io che pensavo dovessi delle scuse per le parole di Corona e invece è per la reazione di Fogli. Sta a vedere che è colpa sua”; “Che pagliacciata ieri sera ....te la potevi risparmiare la farsa....falsa!!!”; “Le scuse che hai fatto a Riccardo Fogli erano più finte di una moneta da tre euro. Le persone non si uccidono prima e poi gli si chiede scusa”.