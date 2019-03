Gaffe della Gialappa's sulla moglie di Maddaloni. Senti cosa dicono di lei

In questa disgraziata edizione dell’Isola dei Famosi ci mancava la gaffe della Gialappa’s Band: “La moglie di Maddaloni è grassa”. Il judoka Marco Maddaloni ha confessato di sentire molto la mancanza della famiglia, in particolare del padre. Così Alessia Marcuzzi l’ha sorpreso spedendo la moglie Romina in Honduras. L’abbraccio si è trasformato in uno strusciamento così da far dire ad Alba Parietti: “Nascerà il terzo figlio”. La sexy Romina lo ha confortato e spronato a restare. Poco dopo, la Gialappa’s Band ha fatto una battuta infelice molto criticata dai social: “Abbiamo i brividi per l’incontro. A occhio e croce anche a Romina faceva bene restare qualche settimana sull’Isola” e la Marcuzzi: “Perché?”, “Beh così perdeva qualche kg, è bella rotonda”. Alba Parietti li rimprovera: “Siete senza Dio. Di persona è bellissima”.