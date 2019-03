Non bastano le scuse della Marcuzzi. L'Isola è in caduta libera

Non è bastata l’attesa per le doverose scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli a far impennare gli ascolti dell’Isola dei Famosi. Nonostante il melodramma innescato da Corona, il reality resta un flop. La nona puntata ha interessato 2.999.000 telespettatori pari al 17,30% di share, quasi un punticino in più dell’ottava puntata, ma con chiusura all’1.00 di notte cioè un’ora e mezzo più tardi della fiction “Il Nome della Rosa” che vince il prime time nonostante il crollo rispetto all’esordio: 4.727.000 spettatori e il 19,90% di share (quasi 2 milioni in meno). Molto bene invece "Made in Sud" su Rai2 con Stefano De Martino che conquista 2.000.000 di telespettatori per il 9,6% di share.

Lunedì sera l’Isola si è aperta senza sigla e senza applausi con Alessia Marcuzzi che si cospargeva il capo di cenere dopo una settimana di silenzio, voluto per creare interesse: “Abbiamo oltrepassato il limite, chiedo scusa a nome mio e del programma. Ho sottovalutato tante cose, scusa Riccardo non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, la mia vicinanza. Io non sono così, non sono fredda, sono rimasta spiazzata dalla tua reazione”. In poche parole: la Marcuzzi si descrive come un Fabrizio Corona in gonnella, usa il suo stesso linguaggio (“non sono così”) e le sue stesse giustificazioni (“non mi aspettavo la reazione”). Adulti scafati e ben strutturati che riconoscono di aver esagerato e di aver fatto del male senza pensare alle conseguenze e alla risposta emotiva dell’indebolito Riccardo Fogli. Accecati dalla rincorsa all’audience (ma a parti invertite e nelle medesime condizioni come avrebbero reagito Marcuzzi e Corona?). Ieri sera, il cantante non ha replicato, ha accettato le scuse mandando un bacio alla Marcuzzi, si è svoltato, ha sospirato e pianto in silenzio. Nel frattempo l’ex autore dell’Isola, Gabriele Parpiglia, ha precisato in un’Instagram Story (con il consueto linguaggio allusivo) di essersi dimesso e non di essere stato congedato: “Ultima volta che parlo de @Isola dei famosi. Mentre tutto il mondo scriveva stron**te, io e ripeto io (non posso essere smentito) mi ero già dimesso serenamente con tanto di documenti ufficiali. Non muore nessuno. Sia chiaro. Ne riparliamo quando finirà questo programma”. E oggi a “Mattino 5” il talk sull’Isola ha vissuto di momenti di sincerità. Il noto autore di reality Marco Balestri ha strappato il velo dell’ipocrisia: “Non stiamo esagerando? Vera o no che sia questa storia, mi pare che stiamo esagerando. Riccardo Fogli comunica sempre sul piano dell’emozione, vive questo dramma piangendo e dicendo sempre cuore mio, amore mio, la verità vince su tutto, ecc. Se avessi dei dubbi lascerei il reality per capire cosa sta succedendo, altrimenti chiuderei dicendo che sono tranquillo e non mi interessa. Cioè ci scusiamo per la reazione, non per il fatto”. L’ex vincitore dell’Isola, Nino Formicola, insiste: “I reality devono vivere di quello che succede dentro, non delle dinamiche che vengono da fuori. Non devono vivere sul pettegolezzo esterno. L’anno scorso mi fecero lo scherzo del figlio segreto, ma sono un comico e la girai a mio favore”. Sta dicendo che lo fa anche Riccardo Fogli?