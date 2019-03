Fogli umiliato in tv e la Marcuzzi ridotta così: come implora perdono

Meglio tardi che mai arrivano le scuse (pietose) di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli, concorrente bullizzato da Fabrizio Corona e dalla stessa conduttrice per le presunte corna della moglie Karin Trentini. La Marcuzzi, sottotono per tutta la serata, apre la nona puntata dell’Isola dei Famosi senza musica e senza applausi.

Nella postazione delle nomination c’è Riccardo Fogli e la Marcuzzi liquida il fattaccio chiedendo scusa con frasi banalissime e messe insieme con lo sputo. Ma soprattutto non centra il punto: non chiede perdono per il contenuto espresso dal pregiudicato, ma per non essere stata empatica: “In genere apro la puntata dicendo surfiamo sull’onda dell’Isola, ma la scorsa puntata siamo rimasti noi sommersi da un’onda che non ci aspettavamo. Voglio chiedere scusa a Riccardo. Ci sono state delle cose che ti hanno messo a dura prova, ti devo chiedere scusa perché non mi aspettavo la tua reazione, ti avevo visto così forte anche la settimana prima, con tua moglie, che io ho sottovalutato tante cose. Ti chiedo scusa maggiormente perché non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio. Io di solito non sono così e sono rimasta un po’ fredda, sono rimasta spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Ti ho visto tanto forte durante la settimana, avevi sempre una parola carina verso i tuoi compagni e questa è stata una grande lezione di vita, con il tuo comportamento mi hai insegnato tante cose, sono cose che mi vengono di getto così, dal cuore, volevo dirtele prima di cominciare e ti chiedo scusa. Torna dagli altri, se mi devi dire qualcosa dimmelo altrimenti continuiamo con la nostra Isola”.

Riccardo Fogli si morde il dito per non piangere, ma è sottoposto a uno stress emotivo fortissimo. Accetta le scuse con grande signorilità e con le lacrime agli occhi. È bastato un minuto alla Marcuzzi per archiviare l’ignobile porcheria. E pensare che ha avuto una settimana per prepararsi un discorso vero e di senso compiuto. La sensazione è che la conduttrice abbia perso molta credibilità professionale e sarà difficile riconquistarla. Anche perché conferma di aver visto il filmato di Corona e di aver deciso di mandarlo in onda non ravvisando in esso un attacco vile e volgare. Se ne lava le mani sostenendo semplicemente di aver “sottovalutato” l’impatto che poteva avere su un uomo di 70 anni innamoratissimo della moglie e con una bimba di 6 anni. Il suo unico pensiero è il reality.

L’errore grave della Marcuzzi e del manipolo di autori è stato quello di credere di aver dato ai telespettatori il trash che volevano, come se il pubblico fosse il mandante di una simile schifezza. In realtà hanno preso un sonoro schiaffone: lo dicono i bassi dati d’ascolto.