Adesso Corona va pure dalla d'Urso: "Ma per chiedere scusa..."

Adesso è ufficiale. La prima puntata di “Live non è la d’Urso” sarà tenuta a battesimo da Fabrizio Corona. Finora non c’era stato alcun comunicato ufficiale, ma a “Pomeriggio Cinque” Barbara d’Urso ha confermato la presenza del pregiudicato: “Di lui si parla sempre, quotidianamente, è stato in galera, ha avuto una vita molto discussa, lo hanno invitato i più grandi giornalisti, è andato da Costanzo, da Chiambretti, da Silvia Toffanin, da Giletti. Al contrario io per due anni non ho mai parlato di lui perché aveva fatto una cosa che non era piaciuta a me e mio figlio. Quando è uscito di galera, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che voleva chiedermi scusa. In diretta sono stata offesa e in diretta si scuserà. Naturalmente sa molto bene che non sarà glorificato, che nelle sfere delle persone che possono interagire con noi, qualcuno gli dirà cosa pensa di lui e della sua vita. D’accordo con l’azienda abbiamo deciso che non si toccherà dell’Isola e dell’argomento Riccardo Fogli, se lui vorrà, chiederà scusa a Fogli, ma non ne parleremo. Naturalmente avete capito che sto parlando di Fabrizio Corona”.

Dunque Mediaset è recidiva: ha ospitato Corona in tre programmi di punta di prima serata. Il direttore generale informazione Mediaset, Mauro Crippa, ha sostenuto: “Lo invitiamo perché la gente vuole vederlo”. No, lo invitate nella speranza che con la sua tracotanza e insolenza, la sua pornografia dei sentimenti infiammi gli ascolti di una stagione flop.