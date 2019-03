Alba Parietti non perdona Soleil. E la asfalta

All’Isola dei Famosi, Alba Parietti prova a mettere gli ossicini in fila indiana a una presuntuosa, altezzosa e antipatica Soleil Sorgè. In settimana l’ex corteggiatrice ha ricoperto di insulti Ariadna Romero (“che schifo, ceto culturale basso, squallida”), Alda D’Eusanio non apprezza il modo di fare della leader: “Soleil rappresenta la prepotenza e la maleducazione. Ha la forza dei muscoli e nient’altro. Ariadna è una ragazza sicura di se stessa”, mentre Alba Parietti ha cercato di consigliarla: “All’inizio mi eri molto antipatica, poi ho apprezzato la tua forza, ma adesso stai sbagliando tutto. Fattelo dire da una st***a. Non è vero che le frasi di offese sono uguali, sei stata pesantissima nei confronti di Ariadna, impara a chiedere scusa quando sbagli, ti butti via con frasi stupide e di basso livello. Queste tue frasi aggressive sono il tuo limite. Se non fossi stata leader saresti uscita”. Soleil fa una serie di smorfie e tira dritto.