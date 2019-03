Il futuro dei cinema: Spielberg contro Netflix

Netflix vuole cambiare il modo in cui guardiamo i film e Steven Spielberg si oppone: “I cinema devono esistere per sempre.” "Siamo a un bivio su come le persone si divertono con il loro intrattenimento", ha detto Jeff Bock, analista del box office di Exhibitor Relations. Netflix ha indirettamente risposto alle lamentele di Spielberg postando su Twitter: "We love cinema" (Noi amiamo il cinema). La società ha dichiarato nel suo tweet che ama anche dare “l'accesso a persone che non possono sempre permettersi di andare al cinema".

La pubblicazione di Hollywood IndieWire ha dichiarato che il regista premio Oscar, Spielberg, è "impegnato a garantire che gli Oscar non vedranno mai più un'altra “Roma” - un film Netflix supportato da ingenti somme, che non ha giocato con le stesse regole dei suoi concorrenti".

Non è chiaro quali sono le modifiche alle regole che Spielberg potrebbe aver intenzione di proporre alla riunione annuale del Consiglio dei governatori dell'Academy post-Oscar. Ma un portavoce della società di produzione di Spielberg, Amblin, ha dichiarato a IndieWire che "Steven è fortemente interessato alla differenza tra lo streaming e la situazione teatrale".

Spielberg, che è un membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia e uno dei più potenti di Hollywood, ha detto in precedenza che pensa che i film che rinunciano a una rappresentazione teatrale o che abbiano un rilascio cinematografico limitato non dovrebbero essere in lizza per gli Oscar. "Una volta che ti impegni in un formato televisivo, sei un film per la TV", ha detto Spielberg a ITV News lo scorso marzo. "Non credo che i film che ricevono titoli di riconoscimento in un paio di teatri per meno di una settimana, debbano qualificarsi per la nomination all'Oscar."

Netflix ha pubblicato "Roma" nei teatri in esclusiva per tre settimane a novembre, prima della messa in onda del servizio, una differenza significativa rispetto alla finestra standard di 90 giorni a cui gli studi cinematografici tipicamente aderiscono prima di rendere disponibile un film in affitto o in streaming. Netflix era in corsa per 15 premi Oscar agli Academy Awards di quest'anno, tra cui una nomination per la miglior immagine per la prima volta per "Roma" di Alfonso Cuarón. "Roma" ha finito portando a casa tre premi tra cui quello per il miglior regista. Il dibattito tra Spielberg e Netflix ha scatenato i social media sul futuro del cinema.