Ghezzal via dal gioco, l'ex calciatore non ce la fa

Altro che Isola dei Famosi, questa è l'Isola dei derelitti. Il televoto tra Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara è stato annullato perché l'ex calciatore si è ritirato. Negli ultimi giorni, Ghezzal è apparso molto nervoso e ha aggredito verbalmente più volte Luca Vismara. Inoltre lo ha appellato con un termine ambiguo: "ricchietto" che secondo i social ha un significato ben preciso. Il concorrente, che aveva stretto una bella amicizia con il judoka Marco Maddaloni, avrebbe deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 per l'insopportabile mancanza della famiglia. Già qualche settimana fa, l'algerino aveva chiesto ai compagni di eliminarlo, ma la crisi sembrava rientrata. Fino a oggi. Dunque un'altra grana per Alessia Marcuzzi che lunedì 11 marzo dovrà affrontare anche l'affaire Corona-Fogli. Per lei l'Isola è diventata una maledizione. Per fortuna Mediaset ha deciso di chiudere quest'edizione e di non riproporre il format almeno per un anno.