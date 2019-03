Fialdini se la prende con la casalinga: umiliata così

La Vita in Diretta travolta da una nuova polemica. La conduttrice Francesca Fialdini ospita una donna che ha deciso di lasciare il lavoro per fare la casalinga, ma commette una gaffe. Il talk riguarda il lavoro non riconosciuto delle casalinghe. Secondo le statistiche la loro attività potrebbe quantificarsi in uno stipendio di 3.000 euro circa. In studio c’è la signora Silvana che ha lasciato il lavoro di banchiera per dedicarsi completamente alla casa e ai tre figli. La donna si dice felice della scelta e aggiunge che - secondo il suo ex direttore - se in Italia altre donne seguissero il suo esempio, la situazione sarebbe migliore. La Fialdini però non ci sta e viene meno al suo ruolo super partes: "Questo è opinabile".

La conduttrice non si mostra simpatica ed empatica nemmeno poco dopo. Si parla di piatti da lavare, Timperi rivela di trovarla un’azione stupida che lo porta a pensare ad altro, la signora Silvana sorride e ammette che le capita lo stesso, lei pensa a Firenze, ma la toscana Fialdini, forse per campanilismo, la bacchetta di nuovo: “Però non è una città stupida”.