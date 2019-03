L'Isola è un super flop. La Marcuzzi tace e sparisce

Alla faccia del flop, alla faccia di Riccardo Fogli, alla faccia della baraonda. Mentre in Italia ci si interroga sulla “pornografia televisiva” (cit. Aldo Grasso), sul limite dei reality show, sull’opportunità di dar spazio a Fabrizio Corona e al suo modo di fare gossip, Alessia Marcuzzi tace e sparisce. Mediaset ha preso posizione, Alba Parietti e Alda D’Eusanio si sono dissociate da quanto avvenuto nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, mentre Corona tra una scusa e l’altra ha sottolineato che anche la Marcuzzi deve esporsi e metterci la faccia. E invece la conduttrice ha fatto il voto del silenzio.

In genere è molto attiva su Instagram dove pubblica foto della sua linea di borse, ma dopo aver postato l’outfit indossato a “Le Iene” martedì sera è sparita nel nulla salvo una storia per fare gli auguri a un’amica, E allora dov’è Alessia Marcuzzi? In casa a studiare la strategia per le ultime quattro puntate? In casa a prepararsi l’arringa? Macché! La bionda e bella conduttrice, orfana del capo progetto e dei suoi autori, è volata in Inghilterra. Lo ha svelato lei stessa pubblicando un’Instagram Story in cui si vede l’interno di un ristorante-punto vendita, per la precisione l’appetitoso Daylesford Organic Farm Glouchestershire a Londra. Forse la Marcuzzi sarà amareggiata per quanto accaduto nel suo programma, ma ha voluto farci sapere che non ha perso l'appetito.