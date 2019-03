"Ballando con le stelle", chi entra e chi esce: ora il cast è completo

Carlo Cottarelli, esponente del Fondo Monetario, dovrà pazientare ancora qualche settimana prima di vedere il suo programma preferito: “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. La quattordicesima edizione del dancing show di Rai1 partirà il 30 marzo e il cast è stellare. Il sito davidemaggio.it ha anticipato i nomi degli aspiranti ballerini anche se due partecipanti non sarebbero certi: gli attori Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Enrico Lo Verso, Milena Vukotic e Angelo Russo; l’ex calciatore controcorrente Dani Osvaldo; il vulcanico ex onorevole Antonio Razzi e Marco Leonardi youtuber giovanissimo figlio di un mafioso. Ma a provare bachata e jive ci saranno anche Lasse Matberg. Non vi dice niente? Allora siete a-social. Il sottotenente della Marina Norvegese spopola su Instagram grazie al fisico scultoreo e ai capelli da guerriero vichingo. Al gruppo si aggiungerà Suor Cristina, vincitrice di “The Voice”.

La suora più famosa dello spettacolo ha dichiarato a “Famiglia Cristiana”: “So che arriveranno le critiche alle quali mi sto preparando spiritualmente. Il Vangelo stesso ci mette in guardia: Guai quando tutti diranno bene di voi, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Un anno fa Milly Carlucci ha chiesto il permesso alla madre superiora, la quale dopo un periodo di discernimento e di preghiera ha detto sì”. Il sito di Davide Maggio dà per sicuri Nancy Brilli e i modelli gemelli di “Avanti un altro”, Fabrizio e Valerio Salvatori, mentre “TvBlog” smentisce la loro presenza e fa i nomi dell’ex-deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo e di Kevin & Jonathan Sampaio, anche loro noti modelli gemelli.

La Carlucci vorrebbe in pista ancora un concorrente e intanto ha confermato in blocco la giuria: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La nuova edizione si preannuncia una bomba.