Corona-Fogli, sponsor in fuga dall'Isola dei famosi

Caffè Borbone abbandona l’Isola dei Famosi in seguito alla porcheria inflitta da Fabrizio Corona, con la complicità degli autori e della conduttrice Alessia Marcuzzi, a Riccardo Fogli. Lo riferisce il sito davidemaggio.it.

Dopo l’ondata di polemiche seguita al videomessaggio in cui il pregiudicato Corona faceva carne da macello di Riccardo Fogli mettendo in piazza le presunte corna della moglie Karin Trentini, Mediaset è intervenuta rimuovendo di comune accordo il capo progetto e alcuni autori, tra cui, secondo La Repubblica e il Corriere della Sera, Gabriele Parpiglia, molto amico di Corona (lo aspettò fuori dal carcere il giorno in cui fu affidato a una comunità terapeutica di recupero, nda).

E se Alessia Marcuzzi si è chiusa in un distaccato silenzio limitandosi a pubblicare foto di una vacanza, gli sponsor sono assai meno spensierati. Caffè Borbone ha comunicato al suindicato sito di aver interrotto con effetto immediato la collaborazione: “In seguito alle circostanze nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Caffè Borbone non sarà più sponsor (…) Abbiamo scelto di non sponsorizzare più l’Isola dei Famosi dopo gli ultimi aggiornamenti”. Il caffè è un premio riservato al leader e al suo ospite su Isla Bonita. Non è la prima volta che uno sponsor abbandona un reality. Era già accaduto con il Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso. Dopo le aggressioni verbali degli inquilini ad Aida Nizar molte aziende ritirarono i prodotti lasciando senza cibo, acqua e trucchi gli inquilini della Casa di Cinecittà.