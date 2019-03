Ghezzal sempre più violento. Senti cosa dice a Vismara

Una nuova bufera sta per abbattersi sull'Isola dei Famosi. Durante un'escursione per far legna, Ghezzal ha continuato a provocare Luca Vismara colpevole di aver ceduto alla tentazione di pasta e torta a scapito di un barattolo di marmellata per il gruppo. Luca ha chiesto all'ex calciatore di smetterla e Ghezzal, sempre più violento nel comportamento, gli si è fatto sotto, faccia a faccia: "Basta lo decido io" e quando il naufrago si è allontanato in lacrime ha applaudito ironico e ha urlato: "Bravo, corri a lamentarti in confessionale RICCHETTO".

Cosa intendeva dire con quell'epiteto molto simile a una parola usata in senso omofobo? Alessia Marcuzzi affronterà l'argomento o si chiuderà in un algido silenzio assordante?