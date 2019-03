Corona si scusa con Fogli: "Mi sento una m... " Poi attacca la produzione

Fabrizio Corona persevera e cavalca l’onda dell’Isola dei Famosi: “Chiedo scusa a Riccardo Fogli, ma non mi vergogno. A volte sono superficiale, cerco l’adrenalina, però mi è dispiaciuto vederlo in quello stato. Il video? L’ha montato la produzione del reality”. E poi avverte: “Forse pubblicheremo tutta la verità perché Celli ci vuole denunciare”. Dopo questa baraonda, potrebbe saltare la sua presenza alla prima puntata del nuovo programma di Barbara d’Urso: “Non so se ci sarò”.

La decisione di Mediaset di far piazza pulita all’Isola dei Famosi dopo quella che il critico Aldo Grasso ha definito “pornografia televisiva” ha prodotto un effetto a cascata. Tutti hanno parlato, qualcuno ha chiesto scusa e uno sponsor importante si è ritirato dal programma. Solo Alessia Marcuzzi si è chiusa in un silenzio assordante che le sta danneggiando l’immagine in modo irreparabile. I social invocano provvedimenti per la conduttrice (chiedono l’immediata sostituzione, nda) che ha dato il via libera al video e che non ha sentito la necessità né di difendere Fogli in diretta né di scusarsi a posteriori.

Fabrizio Corona ha convocato una conferenza stampa, riportata da siti come TvBlog, per raccontare la sua verità. A molti è apparso di una cattiveria inaudita e gratuita, ma l’ex re dei paparazzi sostiene che la colpa è di siti e giornali: “C’e un punto di vista lavorativo e uno sentimentale. Quello lavorativo lo difendo. Tra le varie notizie c’è stata quella di uno pseudo tradimento. I giornali ci hanno cucito su, le trasmissioni hanno fatto puntate e puntate. L’Isola stessa ha mandato la moglie sull’Isola e nessuno si è lamentato. Il reality non dovrebbe basarsi sul gossip, ma siccome oggi tutto va male col gossip si cerca di trasformare tutto. Se fai il gradasso, se vieni incalzato e addirittura dici “chi è quel testa di ca***o, lo sfido a duello” è normale che ti aspetti una risposta e la risposta arriva”.

Poi le scuse: “Il pianto di Fogli è stato quello di una persona ferita, di una persona impotente, che non poteva fare la figura del duro. Ho provato a immedesimarmi in lui e mi sono rivisto in galera. Non ho dormito tre giorni. Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita, non bisogna fare del male alle persone impotenti. Dal punto di vista umano mi sento una me**a e gli chiedo scusa. E' stato il punto più basso della mia carriera”. Ma Corona non fa sconti alla produzione del programma e rivela che il suo intervento è stato montato dalla redazione dell’Isola: “Hanno fatto di tutto affinché andassi in trasmissione ma non ci sono andato. Non ho preso una lira per questo video (bolla come fake news il compenso di 50.000 euro, nda). Ho risposto a mio modo a Fogli. Il messaggio è stato mandato grezzo alla redazione, poi montato. Immagino che Mediaset e Magnolia l'abbiano visto, montato in un determinato modo”.

Corona conferma implicitamente che nessuno ha saputo riconoscere la crudeltà e l’inopportunità di quelle parole: “Cristiana Farina, la capoprogetto ha un codice deontologico che deve valutare cosa mandare in onda. Quel video era molto più lungo, era stato montato e tagliato. Devi valutare i pro e i contro. Non si aspettavano quella reazione. Chi dei vertici Mediaset sapeva del video? Immagino tutti. E' una prima serata nazionale, io ho mandato il video sabato”. Corona ritiene di essere stato spavaldo e ironico come Fogli che a 70 anni dice di voler sfidare a duello chi fa del male alla sua famiglia: “Voleva sfidarmi a duello con le armi, era spavaldo e ironico. Anche io sono stato spavaldo e ironico nel video”.

Purtroppo per l’imprenditore, il pubblico non l’ha trovato spiritoso. La conferenza continua con quello che sembra un avvertimento: “Prima del video hanno fatto vedere delle foto a Fogli. Forse pubblicheremo tutta la verità, le prove e le dichiarazioni di Celli, visto che ci vuole denunciare per diffamazione”. Riserva un duro attacco a Alda D’Eusanio, mentre sembra paragonare Alessia Marcuzzi a Schettino, il capitano che abbandonò alla chetichella la nave che affondava: “Alessia Marcuzzi in questo momento ha l'obbligo di schierarsi e dire la sua perché è il capitano di questa nave. Io ho fatto il mio”. E infine: “Se sarò alla prima puntata della D'Urso? "Dicono, non so se ci sarò”. Anche Giampaolo Celli, in un’intervista a un noto quotidiano romano, ha preso le distanza da Corona, amico da 20 anni: “Mi dissocio da quello che ha fatto e detto. E’ stata la cosa più orrenda che abbia mai visto in tv. Orrenda perché non c’è più la dignità di uomo, non si fa una cosa del genere. Poteva fare il suo lavoro in maniera diversa, non così cinica. Nego qualsiasi tipo di relazione con la moglie di Riccardo. La foto che gli hanno mostrato? Era stanco e non si è ricordato. Quando sarà passato questo calderone usciremo insieme e andremo a mangiarci una pizza. L’Isola dei Famosi è stata un flop, l'unico modo per attirare l’attenzione era utilizzare queste foto messe da Karin Trentini in buona fede. Non andrò mai in studio perché non mi è piaciuto come hanno condotto questo programma. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie siamo vittime di linciaggio mediatico”.