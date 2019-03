Riccardo Fogli, l'Isola e le corna: tutto imbarazzante

Il corna-gate di Riccardo Fogli, sollevato da un imbarazzante video di Fabrizio Corona (che per quanto ne sappiamo nell’ipad sventolato sotto il naso del naufrago potrebbe aver avuto foto di Minnie e Topolino) nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, ha suscitato indignazione nel pubblico e negli amici del cantante oltre che nella moglie Karin, non colpevole fino a prova contraria.

Riccardo Fogli è stato trasformato da tombeur de femmes in povero diavolo s-forconato per sopraggiunti limiti d’età. E così il leader Soleil ha avuto pietà e l’ha portato a rigenerarsi su Isla Bonita. Chi pensava di dover ascoltare un uomo deluso e barcollante nei suoi affetti più cari si è trovato di fronte a una bella sorpresa. Soleil si è dichiarata innamorata dell’isolotto dove ha trascorso giorni felici con il suo Jeremias e Fogli, incurante di quanto successo in puntata, si è lasciato andare a una dolcissima affermazione: “Ti credo! Se c’era la mia Karin, la mia bella Karin, anch’io mi innamoravo di quest’isola. Alla fine vince la verità, la dolcezza, l’amore. Io credo nell’amore”. Dunque Riccardo non crede nemmeno un po’ al tradimento e questo spiega perché sia apparso disinteressato a conoscere il nome del rivale (non esiste secondo lui), ma ossessionato dal conoscere il nome di chi sta facendo del male alla sua famiglia. Vien da dire: fermatevi finché siete in tempo. Anche perché i dati d’ascolto non vi premiano.