Caso Fogli, anche Striscia se la prende con la Marcuzzi

Striscia la Notizia gela Alessia Marcuzzi dopo l’apparizione di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi per uno dei momenti più imbarazzanti da quando è stata inventata la televisione. L’ex paparazzo, la presentatrice, gli autori e Mediaset hanno scatenato un caos di reazioni.

Alba Parietti e Alda D’Eusanio si sono dissociate pubblicamente dall’accaduto e il tg satirico di Antonio Ricci ha messo l’accento sul comportamento impermeabile della conduttrice. Ficarra racconta: “Riccardo è al centro del gossip e la conduttrice gli sbatte in faccia una clip a tradimento”. Parte il video di Corona che solenne e risoluto gira il coltello nella piaga degli anni, delle regole marce dello spettacolo, delle corna e alla fine Ficarra nota: “Riccardo reagisce da vero signore. Com’è gelida la Marcuzzi, invece di confortarlo, difende Corona. A Riccardo tocca difendersi da solo e lo sfida a duello. Il pubblico applaude affettuoso, la Marcuzzi invece ha scelto l’arma dell’indifferenza. La D’Eusanio si dissocia.

Riccardo è commosso, ma la bifida Alessia che fa? Difende ancora una volta Corona (non era presente in studio, nda). Ma anche Alba Parietti critica Corona. Insomma tutti si stringono intorno a Riccardo, tranne Alessia Frozen Marcuzzi. Riccardo ha gli occhi lucidi, ma la Marcuzzi se ne sbatte e come se niente fosse volta pagina. Per un punto di Auditel, la gelida Alessia ha giocato con i sentimenti di Riccardo. Altro che l’Isola dovrebbe condurre l’iceberg dei famosi. Chissà cosa direbbe di tanto cinismo il più focoso dei direttori italici…”. Il servizio si conclude con la celeberrima frase di Emilio Fede.