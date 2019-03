Jeremias è fuori a furor di popolo. In nomination Aaron, Ghezzal e Luca Vismara

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi elimina a furor di popolo Jeremias Rodriguez. In nomination Aaron Nielsen, Ghezzal e Luca Vismara (per decisione del leader Soleil). Nessuno trova il cocco d’oro, tutto rimandato a lunedì prossimo. Ma l’Isola è andata ben oltre i limiti del gioco sfruttando con inusitato cinismo il dolore di Riccardo Fogli per raccattare alla disperata qualche punto in più di share. Squallidissimo il videomessaggio con cui Fabrizio Corona ha umiliato Riccardo Fogli in diretta tv con l’avallo di Alessia Marcuzzi e della produzione del reality. Una mossa che i social hanno condannato all’unanimità. A mettere una pietra tombale sul reality show di Canale 5 ci ha pensato l’ex inviato Stefano De Martino: “Mi annoiavo a morte. Io mi chiedevo "ma da casa lo guarderei?" Immaginate la risposta”. Isola colpita e affondata.

Isola: le "botte" a Luca Vismara

Quest’edizione non è stata capace di creare dinamiche interne se non sul cibo, il resto del programma è sottoposto a una bella dose di EPO di stimoli esterni per innervosire i concorrenti. Alessia Marcuzzi, fasciata in microabito nero, dà spazio al video in cui Luca Vismara, avvertito da Aaron, chiede conto a Jeremias Rodriguez della frase: “Peccato che non posso prenderlo a schiaffi, sarebbe da farlo a Milano”. L’argentino nega: “Fai schifo, sei un co***ne e bugiardo” e il figlio di Nielsen: “Tu sei bugiardo. Ti è andata bene che non c’erano le telecamere. Sei fortunato che c’ero solo io”. In Palapa, Jeremias scatta: “Ti denuncio, poi se anche l’avessi detta quella frase, fossi nella tua ragazza mi vergognerei perché sei poco uomo, sei poco uomo”. Aaron non coglie il distorto concetto della scarsa “ommità” e replica: “C’era stata una lite tra Luca e Soleil e tu hai detto ‘una persona come Luca sarebbe da prendere a schiaffi ma siamo in un programma televisivo, sarebbe da fare fuori’. Che motivo avrei di inventarmela”. Alessia Marcuzzi, esperta in tecnica di cerchiobottismo, dà un buffetto a entrambi: “Jeremias hai reazioni un po’ troppo aggressive, hai 30 anni e ti devi contenere. E tu Aaron potevi tacere visto che sei stato l’unico a sentirla. E’ la tua parola contro la sua”.

Isola: Jeremias Rodriguez eliminato con un plebiscito

Marina La Rosa è subito salva. Per Luca Vismara c’è la sorpresa della nonna e per Jeremias Rodriguez i best moment dell’entusiasmante flirt con la Sorgè. “Era un po’ di tempo che non si formava una coppia all’Isola” dice la Marcuzzi rivolta a Cecilia Rodriguez presente in studio: “Beh, te al Grande Fratello… siete una famiglia movimentata”. Metti un Rodriguez in un reality ed è ammore! Alba Parietti asserisce che la coppia sia odiata perché invidiata (ahahahah), mentre Alda D’Eusanio punge: “Loro sono stati in un club Valtur, hanno mangiato più degli altri, si sono supportati a vicenda. Stare in due vi ha aiutato molto. Se Jeremias va via, la tua isola comincia adesso Soleil perché dovrai confrontarti con il gruppo. Adesso vedremo chi sei”. Cecilia parla con il fratello e ignora completamente Soleil: “E’ molto protettivo con la sua donna… chiamiamola così in questo momento. Ti vedo bene, tranquillo”. E quando è alterato cosa fa? Getta mobili dalla finestra e alza le mani? Sta di fatto che alla prima nomination Jeremias viene rispedito nei locali di Milano con il 62% (24% per Marina e 14% per Luca). La ragazza diventa una statua di sale dalla sorpresa: ha capito che il gioco si fa duro. Riccardo Fogli piange disperato (e la D’Eusanio: “ma per favore…”). Peccato che non sappia ancora che Fabrizio Corona, ex cognato del suo nuovo amico, è il “bast***o” (ipse dixit) che ha reso noto il presunto tradimento della moglie Karin Trentini.

Isola: Jeremias e l’ascella pezzata

Jeremias sbarca sull’Isola che non c’è e litiga subito con Stefano Bettarini. Alessia Marcuzzi apre il televoto lampo tra Kaspar Capparoni e Jeremias Rodriguez (Bettarini era immune) per chi deve restare. Chi si salva si ricongiunge al gruppo e sarà “sospeso” fino a nuovo televoto. Arriva il secondo biglietto di via per Jeremias (64% dei voti). Proprio non piace. Di lui ricorderemo l’ultima immagine: si odora ripetutamente le ascelle e dice: “Che puzza”. Dall’atollo del disagio è tutto.

Isola: Riccardo Fogli contro Fabrizio Corona. Va in onda lo squallore

Alessia Marcuzzi annuncia con tono greve e serioso che Fabrizio Corona e Riccardo Fogli avranno un confronto, lo distilla come fosse un cognac d’annata, ma è un vino diventato aceto. Inevitabile pensare: “E’ lecito maciullare il dolore di Riccardo Fogli per qualche punticino di share?”. Diciamolo: è ladro tanto chi ruba che chi regge il sacco. Alle 23.30, la Marcuzzi mostra a Fogli un RVM di “Domenica Live” sulle presunte corna e affonda le mani nel fango: “Questa fotografia sul dondolo l’hai fatto tu?”, “No, assolutamente no – dice l’ex Pooh suonato come un pugile davanti a una simile baracconata. Non conosco questo Giampaolo, ci conosceremo appena esco”. Ed ecco il videomessaggio con cui il (non) redento Fabrizio Corona umilia Fogli: “Sono io il bastardo, il pezzo di m**da, la testa di ca**o. Nel momento in cui scegli di metterti in gioco devi accettare quello che viene fuori. Se tua moglie ti ha tradito devi accettare che i giornali lo dicano. Prima di sfidarmi a duello, ti dico che dentro questa cartellina ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo non per uno o due anni, ma per quattro. Li ho frequentati, siamo andati alle serate insieme. Nel momento in cui noi uomini di 70 anni decidiamo di stare con una donna più giovane certe cose si sanno, magari c’è un accordo. Io sono stato in galera e so cosa significa soffrire. Ricordati Riccardo, siamo tutti un po’ cornuti. Un abbraccio”. La solita lezioncina di moralità con retrogusto amaro di derisione. Fogli regisce: “Ma è vero o non è vero? Se la notizia è falsa ribadisco che sfido a duello chi l’ha messa in giro. Corona non lo conosco di persona, ma per sentito dire. Scelga lui l’arma, coltello, pistola o pugni. Io non ho paura di lui. Casomai porto dietro Jeremias. Ribadisco che mi fido di mia moglie. E da quello che ho visto Corona non ha alcuna possibilità di arrivare alla mia età, sano, integro e amato”. E’ matematico: ogni volta che Corona va in un reality, sulla sua strada trova una donna ca**uta che lo ridicolizza, questa volta è Alda D’Eusanio a farne coriandoli come fece Ilary Blasi al GFVip: “Riccardo ancora una volta ti manifesti come un gran signore. Il piacere con il quale ha continuato a ferirti, a dire che sei vecchio e cornuto, il piacere che aveva a dire che ti vendi alle telecamere, che il tuo male è il mio bene, è la cosa più disumana che ho visto. Ha detto che ha fatto la galera, bene dovrebbe starci più a lungo per imparare qualcosa. Il modo in cui fingeva di dire che gli dispiaceva era orribile”. Dinamite pura dalla quale Alessia Marcuzzi si dissocia in tutta fretta. Alba Parietti è altrettanto severa: “Condivido il pensiero di Alda sul sadismo e sul modo di sbeffeggiare di Corona, evidentemente la vita non l’ha colpito abbastanza nei suoi affetti, eppure ha un figlio piccolo. Qui ci sono figli di mezzo e dovrebbe stare più attento. A quel Celli dico di smetterla di andare nei salotti tv e di mandare una lettera di diffida e non comparire più. E’ una storia dissonante”. Davanti alle lacrime di Riccardo Fogli vorrebbe aggiungere altro, ma le chiudono il microfono. E i social? In rivolta e in totale disaccordo con le scelte autoriali: “Un brutto e disgustoso momento di televisione”. Non si uccide un uomo morto.

Isola: Marina La Rosa a Stefano Bettarini: “Ti manca UominieDonne”

Stefano Bettarini è naif e rancoroso: finge di non sparlare e sparla pure della cernia e se la prende a morte per una nomination. Marina La Rosa è di un’impudenza sfavillante: “E’ mister reality perché questo fa nella vita ormai, è proprio un ebete”. Dopo la clip, Bettarini è viola in volto: “Miss finesse. Ti ho inquadrata da subito, fai strategie e manipoli le persone. I reality li faccio per smascherare le persone come te”. Addirittura! Dall’inutile confronto si salvano le battute di Marina: “Ti manca UominieDonne”. Alessia Marcuzzi li interrompe, prima punge Marina: “anche lei ha partecipato a tre reality” (dimenticandosi che li ha fatti in ere geologiche diverse e non tre in un anno e mezzo come il Betta, nda) e poi spoilera il televoto in corso tra Kaspar Capparoni e Jeremias. Come zia Mara.

Isola: Kaspar Capparoni e il segreto di Pulcinella

Diverse settimane fa, Marco Maddaloni avrebbe chiesto a Kaspar Capparoni di vincere la prova leader, ma il judoka nega. Marina sostiene di averlo saputo da Capparoni però l’attore, tornato in Palapa, le dà della ca**ara: “Non ti ho mai detto alcun segreto” e lei lo smentisce giurando sui figli. Non si capisce chi sia il Giuda tra Bettarini, Capparoni e Maddaloni. L’unica innocente è proprio Marina. Alda D’Eusanio vuole andare in fondo alla vicenda, mentre Capparoni si azzuffa di nuovo con la Marcuzzi. Chiosa la Gialappa’s Band: “C’è un segreto che sanno tutti ma non si sa chi lo ha detto. E stica**i”.

Isola: prova leader

La prova per diventare leader e guadagnarsi l’immunità è di forza, il che favorisce Maddaloni o Ghezzal e Soleil la più fresca e riposata delle donne. Sfavoriti Fogli e Brosio. Vince ancora una volta la Sorgè che porterà Fogli su Isla Bonita.

Isola: Sinisa Mihajlovic

Le sorelle Mihajlovic tornano in studio e ad aspettarle c’è il padre Sinisa. Le bacia e le abbraccia teneramente. “Sono un po’ magre. Mi ero raccomandato: non dovete litigare tra di voi e abbandonare. Io ero contrario, poi ho parlato con mia moglie e altra gente e ho pensato che potesse essere un’esperienza. Loro sono cresciute senza aver bisogno di nulla, nell’agio, lì invece è come crescere per strada. Spero che sia uscita la loro immagine di ragazze perbene, pulite, sincere. Non sono andate lì per avere una seconda opportunità o per vincere, ma per capire che la vita non è sempre rose e fiori. Spero che siano diventate più forti caratterialmente”. In pratica ha parlato più Sinisa in 10 minuti che le figlie in un mese e mezzo di Isola.

Isola: le nomination

Paolo Brosio, Marina, Luca nominano Ghezzal, Ariadna, Sarah Altobello e Jo Squillo nominano Aaron, Ghezzal e Maddaloni puntano su Luca Vismara, Riccardo fa il nome di Marina, Aaron sceglie Jo Squillo. La leader Soleil manda al televoto “senz’ombra di dubbio” Luca. E’ finita, ma come direbbe De Martino: “Si può guardare quest’Isola?”.