Isola ancora flop. Umiliata anche da "Il nome della Rosa"

L'Isola dei Famosi, e chi per essa, si è venduta l'anima al diavolo inutilmente. A nulla è servita l'ignobile porcata di ospitare Fabrizio Corona per frullare Riccardo Fogli (in lacrime) e sputarne i brandelli in merito a un presunto tradimento della moglie Karin Trentini. L'Isola più brutta di sempre è stata seguita da 2.846.000 telespettatori pari al 16,9% di share (come la volta precedente). Mortificata e doppiata dalla fiction di RaiUno "Il nome della Rosa" con 6.501.000 per il 27,4% di share. Il pubblico ha rigettato fin da subito il reality e bene ha fatto visto la narrazione voluta dalla produzione. E oggi si può dire: chi di umiliazione ferisce, di umiliazione perisce.