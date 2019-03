Corona tenta lo show all'Isola. Come lo ridicolizza la D'Eusanio

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi si immerge nel fango del presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli. Alessia Marcuzzi annuncia con tono greve e serioso che Fabrizio Corona e Riccardo Fogli avranno un confronto, lo distilla come fosse un cognac d’annata. Invece è vino diventato aceto. Ogni mezz’ora, la Marcuzzi ricorda la vicenda e ogni mezz’ora vien da pensare: “È lecito maciullare il dolore di Riccardo Fogli per qualche punto di share?”. Diciamolo: è ladro tanto chi ruba che chi regge il sacco.

Alle 23.30 mostrano al cantante l’RVM in cui Barbara d’Urso a “Domenica Live” parlava delle presunte corna e la Marcuzzi, che brama a ogni costo qualche punto di share in più, affonda: “Questa fotografia sul dondolo l’hai fatto tu Riccardo?”, “No, assolutamente no. Non conosco questo Giampaolo, lo conoscerò in futuro. Ci conosceremo appena esco”. Ed ecco il videomessaggio del (non) redento Fabrizio Corona per Fogli: “Sono io il bastardo, il pezzo di m**da, la testa di ca**o. Nel momento in cui scegli di metterti in gioco devi accettare quello che viene fuori. Se tua moglie ti ha tradito devi accettare che i giornali lo dicano. Prima di sfidarmi a duello, ti dico che dentro questa cartellina ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo non per uno o due anni, ma per quattro. Li ho frequentati, siamo andati in giro insieme. Nel momento in cui noi uomini di 70 anni decidiamo di stare con una donna più giovane certe cose si sanno, magari c’è un accordo. Ricordati Riccardo, siamo tutti un po’ cornuti. Un abbraccio”.

Il cantante guarda il video strizzando gli occhi al pari di una talpa, un tram lo ha investito, ma si rialza nemmeno fosse di gomma: “Ma è vero o non è vero? Se la notizia è falsa ribadisco che sfido a duello chi l’ha messa in giro. Corona non lo conosco di persona, ma per sentito dire. Scelga lui l’arma, coltello, pistola o pugni. Io non ho paura di lui. Casomai porto dietro Jeremias. Ribadisco che mi fido di mia moglie. E da quello che ho visto Corona non ha alcuna possibilità di arrivare alla mia età, sano, integro e amato”.

È Alda D’Eusanio a polverizzare Corona come fece Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: “Sei un signore Riccardo. Il piacere con il quale questo signore ha continuato a ferirti, a dire che sei vecchio e cornuto, il piacere che aveva a dire il tuo male è il mio bene, è la cosa più disumana che ho visto. Ha detto che ha fatto la galera, dovrebbe farne ancora per imparare qualcosa”. Dinamite pura dalla quale Alessia Marcuzzi si affretta a dissociarsi.

Alba Parietti è altrettanto severa: “Anch’io condivido il pensiero di Alda sul sadismo e sul modo di sbeffeggiare di Corona, evidentemente la vita non l’ha colpito abbastanza nei suoi affetti, eppure ha un figlio piccolo. Qui ci sono figli di mezzo e dovrebbe stare più attento. A quel Celli dico di smetterla di andare nei salotti tv e di mandare una lettera di diffida e non comparire più. E’ una storia dissonante”. Vorrebbe aggiungere altro, ma le chiudono il microfono. E’ matematico: ogni volta che Corona va in un reality, sulla sua strada trova una donna ca**uta che lo ridicolizza. Qualcuno si chieda se il gioco valeva la candela.