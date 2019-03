Belen contro l'Isola: "Che schifo...". E sul web è bufera Marcuzzi

È bufera sull'Isola dei Famosi e su Alessia Marcuzzi per lo strazio a cui è stato sottoposto Riccardo Fogli. Di inaudita brutalità il videomessaggio di Fabrizio Corona al naufrago di 70 anni: prima l'attacco pubblico ("se ti esponi stai alle regole del gioco"), poi la conferma del tradimento da parte della moglie Karin.

Anche Belen Rodriguez, ex di Fabrizio Corona, lo ha condannato aspramente. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia dove si vede Fogli piangere piegato nella sua dignità dopo anni di onorata carriera. La showgirl argentina ha commentato: "Che schifo...non si gioca con la vita degli altri. Il rispetto per la vita non ha più valore?".

Dello stesso parere Eva Henger, messa al bando dalla Marcuzzi per il canna gate, che su Instagram ha scritto: "Non so voi, ma mi sento male per Riccardo Fogli...che mer*e".

Ma non è finita perché i profili social della Marcuzzi sono stati presi d'assalto dai follower. Tutti le hanno espresso indignazione, disistima e delusione per aver cavalcato la mortificazione a Riccardo Fogli. Quando si pensa che l'Isola ha toccato il fondo, la produzione riesce a scavare ancora. Belli i tempi del canna gate.