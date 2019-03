"Lo picchio qui anzi lo faccio...". Quella minaccia a Vismara, caos su Jeremias

Jeremias Rodriguez ripete la stessa minaccia del Grande Fratello Vip 2 a Luca Vismara. All’Isola dei Famosi non è la sabbia a essere infuocata, lo sono gli animi degli isolani. Jeremias, in nomination e favorito all’eliminazione secondo i sondaggi online, sta litigando con tutti. Sulla ruota del riso avrebbe sussurrato: “Luca lo picchio qui, anzi lo faccio picchiare a Milano”, una frase già pronunciata all’interno della casa di Cinecittà.

A sentire la minaccia è stato Aaron Nielsen che in un primo momento è stato zitto, poi davanti alle continue provocazioni dell’argentino e di Soleil ha rivelato tutto a Luca Vismara. Il naufrago ha chiesto al diretto interessato se fosse vero e Soleil ha detto: “Può anche essergli sfuggita una cosa del genere in un momento di rabbia”, ma successivamente Jeremias ha negato con fermezza accusando Aaron di essere un bastardo, falso e bugiardo: “C’erano le telecamere? No? E allora è la tua parola contro la mia. E tu fai schifo per aver detto una cosa del genere”. Aaron non ha replicato agli insulti. Ovviamente Luca crede al figlio della Nielsen.

Anche Riccardo Fogli non è sereno: pensa e ripensa al presunto tradimento. “Sono sicurissimo che cuore mio non ha fatto e non farà mai niente per mancarmi di rispetto - ha dichiarato in un confessionale il cantante -. Se trovo il bastardo che ha messo in giro questa voce, vado da lui e gli dico ‘scegli l’arma’ grande st***zo”. Non sa che questa sera, su Canale 5, avrò modo di confrontarsi con Fabrizio Corona, colui che ha portato alla luce le ipotetiche corna. Mossa della disperazione per l’Isola dei Famosi che con queste idee spera di battere la fiction “Il nome della rosa” su Rai1. In studio con Alessia Marcuzzi ci sarà anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic che accoglierà le figlie di ritorno dall’Honduras.