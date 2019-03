Cassano asfalta Wanda Nara: "Il caso Icardi? Tutta colpa tua"

«Tutto questo disastro l'hai creato tu. Se Icardi vuole giocare, giochi». Scatenato. Imprevedibile. Antonio Cassano, da vero bomber, parte all’attacco negli studi televisivi di Tiki Taka (il programma sportivo condotto da Gianluigi Pardo). Stavolta prende di mira Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Ormai, da diverse settimane, non è più capitano dell’Inter. «Parli troppo sui social di Spalletti, di Lautaro...». Alcuni giorni fa, infatti, Wanda Nara era intervenuta anche a Tiki Taka parlando del momento nerazzurro di suo marito Icardi. Non aveva fatto sconti parlando apertamente, senza mezzi termini. E Cassano ha rincarato la dose contro di lei ritenendola unica responsabile di quello che sta accadendo a Maurito: «Wanda ha creato tutto questo disastro, questa è la mia opinione. Gli hanno tolto la fascia, un motivo ci sarà. Spalletti, Marotta, Ausilio, Zhang non sono matti. Prima aveva male, poi quando gli hanno tolto la fascia il male gli è ritornato. A giugno in un modo o nell'altro deve andare via. Io a 20 anni ero vice capitano a Roma, Spalletti mi ha detto che non l'avrei più fatto perché non ero un esempio: aveva ragione. Poi mi ha spiegato cose che lui voleva, ha fatto bene. Se ha fatto così con Icardi, c'è un motivo. Se non torna a giocare, a giugno deve andare via», ha tuonato Fantantonio.