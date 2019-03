Rita Dalla Chiesa: "Ecco cos'è successo quando è finita con Frizzi"

A “Domenica In” Mara Venier e Rita Dalla Chiesa ricordano Fabrizio Frizzi. L’intervista all’ex conduttrice di Forum è molto intima e drammatica nella sua sincerità: “So quando l'ho perso”. E su Al Bano: "Non mi parla da un anno, credo ci sia stato un equivoco su Loredana, ma non so esattamente il motivo".

Rita Dalla Chiesa, elegante ed esperta conduttrice meritevole di maggior spazio in tv, è a suo agio davanti alla "signora della domenica" nonché sua amica del cuore. Hanno attraversato insieme il dolore per la fine delle loro storie: Arbore per la Venier e Frizzi per la Dalla Chiesa. Sono legate da un’indissolubile complicità.

Rita Dalla Chiesa parte da una considerazione: “Sono felice di essere qui negli studi Frizzi di Via Nomentana, mi arrabbio quando dicono ancora Dear. Che bella persona, che grande persona e che grande amico era. Quando tornava a casa dopo aver lavorato con te Mara gli chiedevo se ci fosse qualcosa tra di voi. Carlotta Mantovan, sua moglie, è una donna intelligente e perbene ha sempre capito il legame che ci univa, non si è mai messa in mezzo. Quando Fabrizio mi volle al suo fianco in una trasmissione gli domandai cosa ne pensasse Carlotta perché io al suo posto sarei stata gelosissima, ma giustamente lei era sicura dell’amore che aveva e ha da parte di Fabrizio”.

Mara Venier vuole sfogliare le pagine che raccontano di quando finì il loro amore e Rita: “Nel 1997 non capì subito che c’era tanta maretta tra di noi, lo capì nel 1998 quando avvenne la rottura definitiva. All’inizio dell’anno cominciai a capire che c’era qualche problema. Ma sai, il nostro lavoro ci porta a stare sempre fuori casa, ci si vedeva poco e non pensavo che la maretta potesse essere definitiva. Stavamo insieme dal 1983 e ci siamo sposati nel 1992, ma un giorno ci fu qualcosa di cui mi resi conto e capì che qualcosa non andava, noi donne abbiamo un sesto senso. Sai, quando l’amore è grandissimo e anche un solo pizzico viene meno, crolla tutto”. Mara Venier è al corrente di alcuni particolari che non vuole svelare, ma si intuisce che dovrebbe esserci stato un tradimento: “Non hai mai pensato che alla luce del grande amore forse potevi perdonare?”, la risposta è lapidaria: “Avevo già perdonato. Fu una prova d’amore grandissima lasciarlo andare. Pensai che era giusto vivesse la sua vita, in fondo si era preso cura di me e di Giulia quando era giovanissimo. Mi ha fatto una corte spietata anche se ero più grande di 10 anni”.

La Dalla Chiesa svela il momento esatto in cui la storia era arrivata al capolinea: “Conduceva “Per tutta la vita” con Romina Power, ma il giorno di San Valentino lei era volata da Al Bano in tournée e mi chiesero di andare ospite. Fu difficile perché avevo intuito che qualcosa si stava rompendo. Il programma prevedeva il gioco delle coppie: l’uomo si doveva mettere in ginocchio, dare una rosa e fare la dichiarazione d’amore. Fu un momento complicato perché eravamo in diretta, lui si mise in ginocchio, mi diede la rosa e io dissi "mi hai dato la rosa, dimmi anche ti amo". Rimase zitto per un attimo, prese tempo, poi lo disse, ma in quella frazione di secondo, in quella titubanza ho capito che l’avevo perso, che si era allontanato. L’ho perso come compagno di vita, ma non come amico e come persona alla quale appoggiarmi. Adesso vivo una vita dove lui c’è sempre, parlo con Carlotta, sento la voce, ascolto chi lo ricorda”.

La Venier è provata dal racconto: “L’ultima volta che l’hai visto?” e la conduttrice: “A casa loro prima che si sentisse male definitivamente. Stava giocando a terra con Stella, nessuno si aspettava che potesse andarsene da un momento all’altro”. Il dopo Frizzi? “Ho avuto un’altra storia, ma l’amore della vita è uno solo e lo è stato Fabrizio. Lo sa anche la sua nuova famiglia. Non me ne vergogno – afferma con schiettezza Rita Dalla Chiesa - . La separazione fu una sofferenza indicibile e vicino avevo te Mara che ti eri appena lasciata con Arbore. Abbiamo pianto tanto, ma anche riso tanto. Non volevi che fossi sola, mi davi da mangiare. Adesso mi sono molto chiusa in me stessa”, “E questo non mi piace” è la carezza da amica di Mara Venier. Per Rita Dalla Chiesa è stato un anno durissimo: è scomparso Massimo, il marito della figlia Giulia: “La vita non mi ha fatto sconti. Per lei è stato un anno terribile perché ha perso il marito e anche Fabrizio con il quale è cresciuta. Ha un padre e i ruoli non devono essere confusi, ma Fabrizio le ha fatto da genitore. Ricomincerò a pensare a me stessa quando Giulia sarà più serena. Sai Mara che quando ti guardo rivedo la mia amica di sempre e sono felice”. Mara si copre la faccia con le mani per nascondere gli occhi venati di lacrime.

C’è un’ultima domanda e riguarda Al Bano: Rita e il cantante sono amici da 40 anni, ma lui non le rivolge più la parola. “Hai più sentito Al Bano?” dice la Venier e quella: “No, non l’ho più sentito, mi fa male e mi manca. Mi è stato molto vicino in passato, adesso si è impuntato e da un anno non mi parla. Forse ho sbagliato in qualcosa. So che ho difeso Loredana che era la sua compagna, ma mi sembrava normale difenderla senza però togliere nulla a Romina. Non so cosa sia successo esattamente, so che mi sono trovata invischiata in un tornado che riguardava loro. Pensavo che la nostra amicizia così pura nessuno la potesse sporcare. Ma non è stato in grado di starmi vicino quest’anno, forse non era un amico” e la Venier la corregge subito: “No e lo sai. Io non posso accettare che per un disguido non vi parliate più: Al Bano telefona a Rita, fami questa cortesia, fate pace e quando vieni a Roma andiamo a mangiare una pizza tutti insieme”. Rita Dalla Chiesa ritrova il sorriso: “Non mi hai fatto trovare la tua famosa crostata d’arance amare come hai fatto per Sabrina Ferilli”, ma la Venier la sorprende: “Eccola, ho cucinato tutta la notte e mi sono svegliata alle 5!”.