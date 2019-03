Marcella e la Berti per poco non si sfan**lano in diretta

Dovevano far pace e per poco non si sfan**lano di nuovo. Volano coltelli tra Orietta Berti e Marcella Bella nella finale di “Ora o mai più”, vinta da Paolo Vallesi. Ma all'improvviso la Berti confessa: "Abbiamo recitato". Amadeus chiama le due artiste a centro palco per celebrare la pace, ma ne viene fuori una tregua armata: battibeccano ancora senza mai guardarsi in faccia. Marcella Bella - sorriso di circostanza - fa sapere: “Io ci ho provato, le ho portato i cioccolatini in camerino” e Orietta Berti: “Sì però ai giornali hai dichiarato che sono finta. Non sei tanto buona, io sono una donna normale, te scendi dallo yacht. Sai qual è uno dei proverbi di Frate Indovino? Un bel tacere non fu mai scritto (in realtà è una frase attribuita a Dante)” e la siciliana: “Ecco imparalo”. Amadeus le esorta ad abbracciarsi, la Bella la stringe forzatamente, mentre la Berti resta gelida e non ricambia: “Io sono buona, diamoci un taglio però perché non ne posso più, basta eh…”. Scendono dal palco e Orietta tira un’altra frecciatina: “L’unica cosa che ti invidio sono questi pantaloni a sirena, pensa un po’…” e Donatella Rettore in sottofondo se ne esce con una battuta geniale: “Volete una lametta?”. Ma poco prima che le luci su questa spumeggiante seconda edizione si spengano con Amadeus che ringrazia i coach per l'impegno e la "vivacità" nella vis polemica, arriva il colpo di scena. Orietta Berti ammette: "Siamo gente di spettacolo, abbiamo recitato. Siamo state brave?". Anche Marcella Bella, felice di avere in studio il fratello Gianni, dice a proposito del video ripreso a "tradimento": "Con Amadeus abbiamo giocato". Sarà vero?