Amadeus passa all'incasso. Per lui si parla già di bis

Amadeus convince il pubblico e conquista altri due punti di share nell’ultima puntata di “Ora o mai più” (in onda ieri su Rai1 l’appuntamento conclusivo con la vittoria di Paolo Vallesi con la straordinaria Ornella Vanoni, che ha intonato “Fin che la barca va”). Oltre al derby Lazio-Roma, su Canale5 c’era la puntata di “C’è posta per te” con la De Filippi. Nonostante abbia vinto lei la sfida del sabato sera, Amadeus ha portato a casa quei due punti in più che sanno tanto di gol.

E nei corridoi di viale Mazzini già si parla di bis. Una voce che corre da giorni. Un’indiscrezione che, dati di ascolto alla mano, potrebbe presto concretizzarsi con un’altra edizione di “Ora o mai più” in prima serata. Sempre con Amadeus alla conduzione. Il programma - che ha visto 8 concorrenti con i rispettivi maestri, fra tensioni e battibecchi, con tanta buon musica - ha vinto e convinto.

Un momento d’oro per il grande Amadeus, amato dal pubblico per i game show e per i suoi programmi di intrattenimento. Tra l’altro - forse pochi lo sanno - Amadeus è un attento osservatore dei format tv. Sia quando viaggia all’estero, sia quando gli propongono la conduzione di un nuovo programma, ama studiare attentamente il progetto tv prima di mettersi al timone. Insomma, deve sentirlo comodo addosso proprio come un abito. Probabilmente è proprio questo uno dei segreti del suo grande successo. Che negli ultimi anni è aumentato notevolmente.