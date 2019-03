"Che str..." Ecco il titolo che imbarazza la Hunziker

“Adrian” è diventato la Storia Infinita. Dopo l’intervista di Michelle Hunziker al “Corriere della Sera” in cui spiegava le ragioni dell’addio al progetto, dopo l’intervista di Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano a “Repubblica” in cui ha definito “ragguardevoli” gli ascolti della graphic novel “rispetto alla programmazione in prime time di Canale 5” e ha liquidato la showgirl così: “Un quotidiano svizzero ha intitolato ‘Che stronzo!’, le sembra normale? Adriano dopo l’improvviso abbandono di Hunziker ha voluto la bravissima Ilenia Pastorelli con la quale da tempo auspicava di lavorare per affidarle in ogni puntata un monologo sulla violenza contro le donne, come, tra l’altro, avrebbe dovuto fare Michelle Hunziker, la cui presa di distanza si commenta da sola”, ecco la smentita della Hunziker via Instagram.

Nelle storie, la moglie di Trussardi, smentisce il quotidiano svizzero: “Vi voglio parlare di una cosa spiacevole che mi è successa a causa del malo giornalismo che questa volta è tedesco e non italiano. Un giornale svizzero ha riportato un mio virgolettato che non ho mai detto. Ecco questo articolo è l’esempio del malo giornalismo, io faccio un’intervista sul Corriere e all’estero riprendono quello che vogliono, interpretano e mettono in bocca cose che non ho mai detto. Mai. Per concludere Adrian non l’ho fatto per i motivi che ho spiegato e che sono stati riportati fedelmente in maniera molto elegante. Tutto il resto è noia”. Inoltre la bella Michelle si è scusata per l’offesa fatta ad Adriano dai connazionali giornalisti.