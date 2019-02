"The Voice", chi è in ballo per l'ultimo posto da giudice

Simona Ventura scalpita per la nuova avventura. Ad aprile condurrà il talent show "The Voice Of Italy" su Rai2. I coach sono quattro ed erano stati scelti, ma all'ultimo momento i vertici di Viale Mazzini hanno detto no a Sfera Ebbasta confermando invece gli esplosivi Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno.

Dunque su chi puntare per calare il poker? Secondo un'anticipazione di "TvBlog", Arisa sarebbe in pole position. In seconda battuta ci sarebbe Asia Argento. Se la scelta dovesse ricadere su Arisa, per la cantante e Simona Ventura sarebbe la seconda volta insieme in un talent musicale dopo l’esperienza non proprio amichevole di "X Factor".