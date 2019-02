Bomba erotica sull'Isola: "Un naufrago va a trans"

A “Pomeriggio Cinque”, l’opinionista Roger Garth fa scoppiare un’altra bomba ad alto tasso erotico sull’Isola dei Famosi: “Un naufrago ama le transessuali e sull’Isola sta fingendo con una ragazza”.

Roger Garth non ha fatto nomi e cognomi, ma ha detto a chiare lettere: “Mi ha scritto in privato su Instagram, una bellissima trans che si chiama Alessia Nobile. Mi ha rivelato che è stata in intimità con un naufrago dell’Isola dei Famosi e ci è rimasta male perché lui sta illudendo un’altra isolana”. Salvo del Grande Fratello e la sorella di Maddaloni ammettono di aver sentito le stesse chiacchiere. Barbara d’Urso finge di non capire di chi e di cosa si stia parlando: “Non voglio sapere il nome del naufrago e non c’è niente di male ad amare una transessuale”.

Roger Garth ci tiene a precisare: “Il punto è questo, va dicendo che è un grande latin lover, che non ama certe cose. Ha rilasciato molte interviste in cui dice di amare le donne e di essere un grande conquistatore e invece gli piace altro”. L’ex pizzaiolo del GF aggiunge: “La sta illudendo perché è risaputo che a lui piacciono le trans”. Gli indiziati possono essere solo due: Ghezzal e Jeremias Rodriguez.