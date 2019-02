Soleil si sfoga: "Mai stata così male". Jeremias la consola così

Lacrime honduregne per Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. I due naufraghi vivono l’esperienza dell’Isola dei Famosi in simbiosi: sono approdati a Playa Uva insieme, mangiano e dormono insieme e piangono pure insieme. Sempre a favore di telecamera. Si tengono ad almeno dieci metri di distanza dal gruppo e Soleil si sfoga: “Ti giuro, è la prima volta che mi trovo così male con un gruppo di persone, loro non sono sinceri. Lo sai che tante delle critiche che mi hanno fatto, le ho sentite per la prima volta? Non mi era mai successo prima. A me non interessa tanto però” e il fidanzato: “Ti attaccano, stai con me, cerca un’altra strada, non andare da loro, lascia perdere quello che dicono” e la Sorge: “Tenere duro a lungo non è facile. Credimi spesso e volentieri chiudo un occhio, ma quando sono stressata non lascio correre”.

Il fratello di Belen la esorta a prendere la vita con maggiore leggerezza: “Io con loro sono un po’ meglio di te, ma fidati che fino a due anni fa ero peggio di te. Mi arrabbiavo facilmente. Sono cambiato tanto, ce l’ho fatta a superare i miei limiti, ce l’ho fatta” e gli scende una lacrimuccia. Soleil si lascia coinvolgere e le vengono gli occhi rossi di pianto: “Ascoltandoti ripenso alle battaglie che io ho vissuto”.