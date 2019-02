Via dall'Isola. La resa delle sorelle Mihajlovic

Viktorija e Virginia Mihajlovic sperano ardentemente di essere le prossime eliminate dall’Isola dei Famosi. Entrambe hanno ammesso di non aver partecipato per vincere, ma per fare un’esperienza particolare che capita una volta nella vita. Inoltre ritengono di aver dato il massimo e di aver ben figurato. Ora però è giunto il momento di tornare a casa. Marina La Rosa sorprende Virginia a piangere e la ragazza si lascia andare: “Voglio tornare dalla mia famiglia”. E Viktorija la pensa allo stesso modo: “Quando sei in nomination e sai che entro 10 giorni rivedrai i tuoi genitori, l’idea è concreta e la voglia di uscire aumenta. Io e mia sorella non ci troviamo con la maggior parte delle persone che stanno qui, non ci importa delle strategie. Sì, è venuto il momento di tornare a casa”.

Domani il verdetto del televoto e a giudicare dai sondaggi online sono super favorite a lasciare il reality show. Il pubblico le vuole fuori con oltre il 60% dei voti. Ed è plausibile ipotizzare che non rimarranno sull’Isola che non c’è con Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini.