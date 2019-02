Naufraghi affamati: è guerra per il cocco

All'Isola dei Famosi è tempo di prova per diventare leader domani in puntata. Luca Vismara non partecipa perché in nomination e osserva: “Se Marina o Paolo vincono la prova allora cambia la catena e cambiano le nomination”. Riccardo Fogli: “Anche Aaron" e Luca: “Non lo so, Aaron rimane nell'ombra e non è buono per lui perché non capiamo mai da che parte sta”. La prova consisteva nel rompere dei cocchi e portare l’acqua con la bocca fino a un contenitore senza mangiare nulla. A fine gioco, Jo Squillo mangia un pezzo di cocco e nasconde alcuni pezzetti nei pantaloncini, Alvin la richiama: “Jo, non puoi mangiare il cocco, lealtà, ti abbiamo visto tutti. Butta via il cocco nascosto” e la cantante con gesto maleducato gli tira il cocco in faccia: “Tieni mangia”.

Alvin è infuriato, ma non reagisce. Al ritorno su Playa Uva, Luca viene a sapere che a contendersi la fascia da leader saranno Aaron e Soleil e sbotta: “Che ca**o” e Jeremias Rodriguez: “Se diventa leader di nuovo lei è un casino”. Soleil gonfia l’ego al solo pensiero: “L’idea di tornare leader mi stuzzica, creerà più odio nei miei confronti ma mi piace”. Luca Vismara pensa alle strategie di mercoledì: "Se sarà Aaron il leader, Soleil e Jeremias potrebbero finire al televoto e sarà interessante”. Ma come sempre è il riso ad accendere gli animi. Soleil fa le porzioni e scopre che ne manca una, tutti se ne levano un po’ e Marina La Rosa consiglia: “Chi mangia le lumache (Jeremias, Ghezzal, Marco, Soleil, nda) può cedere un po’ di riso in più”, ma la Sorge non concorda: “Jeremias si è stancato di prenderle per tutti quindi no”. Marina e Luca non accettano il ragionamento e brontolano. Soleil in disparte con Jeremias li insulta: “Bisce, bisce, non dicono le cose in faccia”, Luca li affronta e l’argentino risponde con veemenza: “Muovi il c**o se hai fame. Muovi il c**o se hai fame”.

Sempre l’ex concorrente di Amici nota: “Beh noi non siamo qui da 10 giorni a limonarci” e in confessionale: “Lo vedo chiuso e si sta precludendo una bella Isola. Jeremias è un po’ succube di Soleil”. Ma c’è un altro alterco, quello tra Marina La Rosa e Riccardo Fogli. Marina si lamenta: “Tutte le volte che diciamo qualcosa ci rispondono male” e il cantante: “Io non mi intrometto”, “Tu non prendi mai parte, fai bene, fai bene” replica con tono risentito la naufraga andando via. Chiosa Fogli: “Io lavoro dalla mattina alla sera per il bene della comunità, c’è gente che non fa un ca**o qui”.

Nel frattempo sull’Isola che non c’è, Stefano Bettarini mette alla prova Kaspar Capparoni: “Ieri ha mangiato da solo i pesci che ha pescato e che erano più grossi dei miei, mi aspettavo che mi proponesse un cambio: uno dei miei per uno dei suoi, ma non l’ha fatto. Oggi è toccato a me pescare meglio e lascio che lui faccia il primo passo, voglio vedere se me lo chiede”. Ma Capparoni non avanza pretese e Bettarini lo promuove: “Con mio enorme piacere, ha aspettato che glielo offrissi”.