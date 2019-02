Ora o mai più, Marcella Bella esplode contro gli autori

Marcella Bella scatena il caos a "Ora o mai più", la trasmissione di Amadeus su Rai1, litiga con Red Canzian e Orietta Berti strategie, viene sommersa dalle critiche dei social per la sua voglia di soverchiare Silvia Salemi, accusa la produzione di voler fare audience manipolando i voti dei coach e diventa un caso.

Nella penultima puntata di “Ora o mai più”, Marcella Bella, coach di Silvia Salemi, è stata al centro di una brutta polemica. Sabato sera, Amadeus ha mandato un video delle prove in cui Marcella Bella diceva al maestro: “Mi dai solo una strofa? Lo fai sempre. Se non canto, cosa sono venuta a fare? Mi annoio in trasmissione” e la cantante siciliana lo ha accusato di averla pugnalata alle spalle: “Non sapevo di essere ripresa, non è corretto da parte vostra”. Gli utenti social sono rimasti stupiti dal protagonismo e dall’arroganza di Marcella Bella (colpevole di mettere in ombra la sua pupilla, nda) arrivando a dire di essere rimasti delusi. Il profilo Instagram della cantante siciliana è stato travolto da una shitstorm: “Ti sei rivelata una persona orribile, se non fosse stato per tuo fratello non saresti diventata famosa. Fai schifo”, “Sei sempre stata mediocre, ringrazia gli autori che ti permettono di stare lì. Siete tutte decrepite e sfigate”, “Sei una delusione di donna”.

Marcella Bella ha risposto finché non è esplosa puntando il dito contro gli autori: “Ho sbagliato anch’io, ma sono stata usata e provocata. Gli autori aizzano i cantanti a dare voti bassi per creare del basso gossip e far alzare l’audience” e ancora: “Mi dispiace se vi ho deluso, ma sono una persona vera, sono caduta nella rete dei marpioni in trasmissione, mi hanno provocato con il filmato… gli autori del programma fanno di tutto per avere un punto in più di gradimento”, “La prima edizione del programma non era stata così, mi sembrava di essere al Grande Fratello… con gli autori che aizzano allo scontro… fanno di tutto per metterci l’uno contro l’altro sperando di avere più audience”. Ma l’antipatia verso Orietta Berti sembra tutta farina del suo sacco perché a un utente risponde: “Brava! Hai capito! Non sai quanto è invidiosa e iene Orietta Berti, sto cercando di difendermi perché sanno che sono vulnerabile”. Sabato l'ultima puntata di "Ora o mai più".