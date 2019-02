Marcella senza freni contro il trappolone: "Mi avete fatto un danno d'immagine"

La penultima puntata di “Ora o Mai più” è stata politicamente scorretta e divertentissima. Cantanti contro coach e coach contro la produzione. Grande protagonista in negativo Marcella Bella, molto criticata dai social per il suo atteggiamento supponente. Prima grida al trappolone per un RVM in cui appare avida di visibilità e punta il dito contro la produzione: “Mi avete fatto un danno di immagine”, poi litiga con Red Canzian e Orietta Berti. Straordinaria la capacità di Amadeus, che il pubblico vorrebbe a condurre il Festival di Sanremo, di accendere la miccia delle discussioni e farsi scivolare addosso le proteste come se nulla fosse.

Amadeus manda un video sulle prove di Marcella Bella e si vede la cantante siciliana discutere con il maestro De Amicis: “Mi consigli di dare una strofa in più a Silvia Salemi? Vedi, la fai sempre questa cosa. E’ una mia canzone, devo cantare un pezzo? Lo devo cantare?” e quello: “Sì ce l’hai”, ma la Bella: “No, ho solo questo”, ma il maestro: “Il voto lo devono dare a Silvia o a Marcella? Io non ti capisco certe volte” e la cantante: “Non esagerate ragazzi, un minimo devo cantare, altrimenti mi annoio anche a fare questa trasmissione. Sono venuta a fare che cosa qua?” e se ne va mandandolo a quel paese. Al rientro in studio, Marcella Bella ha capito di aver fatto una brutta figura ed è una furia: “Devo ammettere che questa non è una cosa molto onesta da parte vostra. Devo dire la verità, non sapevo di essere ripresa, lo avete fatto di nascosto e si parlava di una cosa tecnica”, Amadeus si giustifica: “Eri in questo studio e sai che ci sono le telecamere, sai che viene tutto filmato. Non facciamo nulla di nascosto”, “No, non mi è stato detto se potevate mandarlo in onda, c’è il viso tutto al buio, quindi avete fatto un danno visivo perché non avevo la luce in faccia. Lo avete fatto di nascosto, nessuno mi ha detto che ero ripresa”. La performance non piace a Cutugno e parte il botta e risposta al vetriolo con la Bella (“Calanti? Sturati le orecchie”) sotto lo sguardo ipnotizzato di Amadeus: “Sono a bocca aperta per tutto quello che vi state dicendo in questa puntata". Ma è l’esibizione di Davide De Marinis a scatenare l’ira della cantante siciliana: i colleghi gli danno 9 e 10 e lei li accusa di “essere ridicoli e fare strategie”. Peggio va con quella di Jessica Morlacchi in coppia con Red Canzian, Marcella Bella punge: “Non ho mai sentito prima questa canzone e mi è sembrata alquanto sdolcinatella”. Red Canzian si inalbera: “Credo che l’uso della nostra vita sia fare qualcosa che rimanga dopo di noi. Di sicuro di te rimarranno le bellissime canzoni scritte da TUO FRATELLO, di sicuro non resterà questa tua voglia di rimanere aggrappata a delle cose che non hanno niente a che fare con la musica. Pensi alle strategie” e la Bella: “No! Tu pensi alle strategie e lo hai dimostrato prima con la Salemi. Avete fatto una strategia vergognosa. Io ho il senso della giustizia che tu non hai e questa volta non sei stato un gran signore. Ripeto non sei un gran signore”. Il pubblico rumoreggia e Canzian è nero: “Non puoi dire che questa canzone non la conoscevi, ha tirato un album da centinaia di migliaia di copie” e di nuovo la cantante: “Non puoi pretendere che conosca tutti i brani dei Pooh”.

La serata va avanti con i duetti in coppia dei concorrenti, si esibiscono Silvia Salemi e Annalisa Minetti e Orietta Berti lancia una frecciatina a Marcella Bella: “Ho dato 9 a Silvia, sei contente Marcella? E’ bravissima, è quando canta con te che è meno brava”, la Rettore fa uno scivolone incredibile: “La Orietti non è una vipera, è una pantegana, una pantegana!” e la Bella: “L’avevo detto che non era così tanto buona”. E viene fuori perché la Berti che l’ha con l’interprete siciliana: “Come mi hai descritto sui giornali questa settimana…in realtà hai descritto te stessa! Cara mia come la sai lunga te, la so anch’io” e la Bella: “Che pa**e, ma cosa avete stasera? Mi sembra di essere davvero a UominieDonne. Ma basta!”. Nuova performance e nuovo scontro: “Non parlo con lei, mi sembra padre Mariano” dice la Bella a Red Canzian che le aveva spiegato: “Quando dai 8 il pubblico ti fischia perché capisci che lo dai per ripicca, mentre Orietta lo dà ragionando”. Per stemperare il clima da freddo polare, Amadeus manda una clip sui famosi biscotti di Orietta Berti e al rientro in studio, la cantante dice: “Marcella ti do la ricetta, li ho portati per tutti quelli che lavorano qui” e la Bella: “Ma se lei mi ha confessato che li fa il panettiere e lei ha messo la sua fotografia”, “Stai zitta un po’, secondo te io sto lì a impastare tutto il giorno per 300 persone? Ho passato la ricetta di mia nonna che li faceva per Santa Lucia al panettiere Giordano Bini e lui li ha fatti volentieri, ma viene pagato perché la gente non deve lavorare gratis”, “Allora ho ragione, non li fai te”, “Se vuoi ti porto la ricetta Marcella e li impastiamo insieme però ti devi togliere i brillanti dalle dita”. A chiudere la schermaglia ci pensa Ornella Vanoni: “E poi dicono che le donne possono essere amiche… nooooooo… pochissime sanno amarsi tra di loro. Devo dire che Orietta che amo moltissimo mi ha regalato anche i cappelletti, un delirio”. La penultima puntata di “Ora o mai più” finisce a biscotti e cappelletti e con la vittoria di Paolo Vallesi e Jessica Morlacchi a pari merito.