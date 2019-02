Malena si confessa: "Meglio il porno della politica"

«Pentita di aver cambiato lavoro? No, mai». La nostra intervista con Malena, oggi vera star del porno da Las Vegas a Napoli, comincia da un sentimento poco erotico, il pentimento. Lei, che fino a qualche anno fa faceva di mestiere l’agente immobiliare, non ha cambiato idea ed è contenta di aver cambiato lavoro.

Cosa c’era che non andava nel fare l’agente immobiliare? Si annoiava?

«Nient’affatto. Anzi, la mia vita da agente immobiliare mi ha aiutato molto nel mio lavoro attuale, oggi che sono un personaggio del porno ma anche della televisione».

In che senso l’ha aiutata?

«Mi ha abituata al contraddittorio delle discussioni, a gestire le obiezioni più svariate. Vede, non è che l’erotismo lo devi forzare, anzi. Lo trovi dentro di te».

Vuole dire che la passione per il mondo erotico l’aveva anche da agente immobiliare?

«L’ho sempre avuta una passione per questo mondo. E prima di entrarci da professionista nella mia vita l’ho frequentato lo stesso. Andavo nei locali per scambisti, si trattava di un approccio con il sesso da esibizione ma non solo. Anche...

