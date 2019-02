L'Isola è un covo di vipere. E Marina muove i fili

Strategie, strategie, strategie all’Isola dei Famosi. Soleil Sorge offende di nuovo gli altri concorrenti: “Sono inferiori a me”. Marina La Rosa ha un faccia a faccia durissimo con Jo Squillo, ma muove i fili degli isolani meglio di Marco Maddaloni che esce allo scoperto: “Sono un figlio di ‘ndrocchia”. Stefano Bettarini smaschera l’ex gieffina: “Mi lisciava e poi non mi ha voluto salvare”, Adriadna Romero si confida con Ghezzal: “Do tutto subito e invece la gente si deve meritare il mio affetto” e Riccardo Fogli finisce in infermeria.

Jo Squillo ha affrontato Marina La Rosa che non l’ha salvata nella seconda catena dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: “Io non lo avrei mai fatto, posso dire che ci sono rimasta male?”, “Ti ho spiegato perché, ho preferito Luca perché volevo salvare le sorelle Mihajlovic. Tu chi avresti salvato?” e la Squillo: “Probabilmente Bettarini, ma dai con questa storia: le sorelle, le sorelle” e Marina: “Non mi rispondere a ca**o di cane” e l’altra: “E tu non fare la st***a, le sorelle sto ca**o. Potevi dire mi dispiace e non l’hai detto. Ho imparato. Io non l’avrei mai fatto, io ti avrei sempre sostenuto”. Ma La Rosa con aria seccata: “Va beh, dai possiamo ridimensionare? Ridimensioniamo questa cosa? Accetta che siamo diverse e accetta questa diversità. Non perdiamo la leggerezza e andiamo a dormire”. La cantante l’ha abbracciata poco convinta. Il giorno successivo Marina ha fatto una cosa strana: dopo aver salvato le Mihajlovic inimicandosi Jo e Stefano, ha detto loro: “Tra quelli in nomination è più giusto che siate voi a uscire, siete stanche”.

Le due sorelle sembrano arrivate al capolinea: “E’ bello pensare che tra 10 giorni potremmo rivedere la nostra famiglia”. Intanto Jo Squillo, che ritiene di essere sull’Isola per assolvere a un ruolo pedagogico (ipse dixit), ha provato a far ragionare la bad girl Soleil Sorge: “E’ vero che con il tuo modo di fare sei stata sulle pa**e a tutti” e la Sorge è scattata: “Questa cosa di generalizzare mi ha stancato. Non sono quasi tutti, sono quattro persone”, “Beh non proprio” , ma Soleil ha colto la palla al balzo per offendere di nuovo tutti gli altri naufraghi: “Ti dico che non è vero, ho provato ad ascoltare e chiedere come potevo migliorare, ma le risposte sono state evasive, non riuscivano nemmeno a capire la domanda, non che io mi creda superiore però in loro ho visto proprio un’inferiorità di ragionamento”.

Marco Maddaloni, gettata la maschera, prova ad autoassolversi dai complotti fatti finora: “Non faccio strategie, sono un bravo ragazzo, ma so di essere molto furbo, so’ di Forcella, sto giocando e quindi tutto vale” e Marina: “Sì ti vedono come il Machiavelli della situazione” e il judoka: “Mi vogliono far apparire come lo stratega, però non sono paraculo, sono proprio un figl’ ‘ndrocchia, è diverso”. Sempre a Playa Uva, Riccardo Fogli si è sentito improvvisamente molto debole ed è stato accompagnato dal medico, chissà che non venga messo al corrente della bufera scoppiata in Italia per l’insulto pesantissimo rivolto a Adriadna per la nomination. Intanto sull’Isola che non c’è, Stefano Bettarini ha il dente avvelenato con Marina La Rosa: “E’ ora di farla finita, mi lisciava e poi non mi ha salvato, Tutti devono capire chi è”.