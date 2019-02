Bye bye Venturini. Bettarini ripescato e Paolo Brosio fa esplodere il caso Soleil

Giorgia Venturini e Stefano Bettarini sono gli eliminati della sesta puntata dell’Isola dei Famosi più tarocca di sempre. Bettarini, a differenza della naufraga, decide di giocarsi la chance dell’ “Isola che non c’è” dove vivrà una settimana con Kaspar Capparoni. In nomination Luca Vismara, le sorelle Mihajlovic e a sorpresa Riccardo Fogli. La puntata si snoda tra scandalucci smontati sul nascere dai protagonisti, lo scosciamento “ginecologico” di Alessia Marcuzzi, l’irrituale e ingiusto endorsement della stessa a favore di Soleil Sorge che definisce gli altri naufraghi “spazzatura da eliminare” e l’ennesimo screzio tra la conduttrice e Kaspar Capparoni. Ma soprattutto è Paolo Brosio a sbattere in faccia la verità della tanto contestata prova del fuoco denunciando pubblicamente che Soleil è stata favorita. La Marcuzzi, che fino a quel momento non ne aveva fatto cenno, dà la colpa all’angolatura della telecamera, ma è una scusa che non regge: Paolo Brosio era testimone oculare. La seduta è tolta.

Isola: tira più un pelo di…che un’Isola decorosa

Alessia Marcuzzi apre con una storica gaffe: “Karin ci ha chiesto di andare in Honduras per parlare con il marito in merito al tradimento che sembra minare il loro matrimonio. E’ una cosa molto privata e delicata”. Così privata che la moglie mette al corrente il marito Riccardo Fogli di avere in testa un cesto di lumache in prima serata su rete nazionale davanti a 3.000.000 di telespettatori. Il Festival dell’ipocrisia. E giusto perché niente tira più di una “farfallina”, il primo argomento della serata è la notte di sesso a Isla Bonita tra Jeremias e Soleil Sorge e la battutaccia degna dello stile Rodriguez “Vuoi scop**e?” detta ad Adriadna Romero. Il ragazzo nega in maniera assai raffinata di essere attratto da entrambe: “Se fosse stato così, ci avrei provato con tutte e due”. Macho argentino. Alda D’Eusanio lo pizzica: “Voglio vedere tra qualche giorno se la bacchetta da rabdomante funzionerà lo stesso”.

Isola: Luca Vismara graffia la bad girl Soleil Sorge

Interpellato dalla Marcuzzi, Luca Vismara conferma l’antipatia per la Sorge: “Ha un brutto modo di dire le cose”e Soleil lo scimmiotta come l’ultima delle bullette facendo esattamente ciò che rimprovera (a vanvera) al resto dei naufraghi. Jo Squillo precisa: “Soleil è stata un buon leader, ma non sa farsi amare però le bad girl mi intrigano” (salvo poi dire che l’avrebbe nominato se non fosse stata immune, nda). Il gruppo è spaccato: da una parte chi sta con la prediletta degli autori (secondo i social) e dall’altra chi ritiene che sia arrogante e prepotente.

Isola: Marco Maddaloni ovvero (al)la faccia dello sportivo

I vip hanno deciso di smascherare Marco Maddaloni “troppo calcolatore, burattinaio e pilatesco”. Le sorelle Mihajlovic rivelano che Jeremias ha riferito loro che lo SPORTIVISSIMO Marco Maddaloni va di morto di fama in morto di fama a pilotare le nomination. Il fratello di Belen svela: “E’ stato lui a dirmi di nominare Bettarini e poi non l’ha nominato. Si crede furbo e ne vuole uscire sempre pulito. Io non sopporto la falsità, è più forte di me”. Maddaloni, animale da reality, reagisce con un diplomatico “Ognuno ha la sua opinione”.

Isola: fuori Giorgia Venturini

Il naufrago che deve abbandonare l’Isola è Giorgia Venturini con il 39% dei voti. Jeremias e Soleil non solo non la salutano, ma festeggiano con una slinguazzata sul collo di lei. Come direbbe Marina La Rosa: “Sembra di stare a UominieDonne più che all’Isola dei Famosi”.

Isola: le corna e le ceneri di Riccardo Fogli

Per la serie “errare è umano, perseverare è diabolico”, la Marcuzzi, surreale come un quadro di Salvator Dalì, ripete allo sfinimento: “E’ una situazione privata e delicata, ne parliamo con lui” e chiama in confessionale Riccardo Fogli. Il cantante guarda una clip sulle presunte corna e il volto è meno espressivo della Sfinge: “Su cuore mio metto la mano sul fuoco. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei. Sarà Karin ad accompagnarmi in macchina nell’ultimo viaggio e a spargere le ceneri nel nostro podere in Maremma”. L’artista buca il pallone delle frottole costruite ad hoc disarmando la Marcuzzi: “Bravo, ti ammiro. Noi non possiamo metterci in mezzo a questa cosa, è giusto che ne parliate tra di voi”. Cioè annuncia il confronto in pompa magna, ne parla per un’ora e poi dice che non sono affari nostri. Doppio mah. La moglie Karin lo aspetta in Palapa: “Sono qui per dirti che sei fortissimo, sapevo che non ci avresti creduto. Io me la rido alla grande. Ho avuto paura che per proteggerci volessi uscire. Chi ha messo in giro queste cattiverie (Fabrizio Corona sul suo magazine, nda) non si rende conto che ci sono dei bambini e possono soffrire. Scopriremo chi ha messo in giro queste ca**te” e il cantante: “Non mi interessa saperlo”. Si salutano con un bacio e una palpatina al lato B. Una vicenda che puzza di tarocco. Assomiglia molto alla storia di Al Bano e Loredana Lecciso all’Isola di Simona Ventura. Con la differenza che quella era vera e questa sembra creata per scimmiottarli e accalappiare ascoltatori. Più tardi la Gialappa’s Band (irriverente bocca della verità) darà un’altra chiave di lettura: “A noi è venuto un sospetto. Se guardate bene l’espressione di Riccardo sembra che per un attimo abbia pensato a un suo tradimento. Quando ha capito che non era così ha tirato un sospiro di sollievo”.

Isola: la pietosa prova ricompensa

C’è una cosa dell’Isola dei Famosi più oscena dei fermo immagine sui peli del lato B delle naufraghe: il primo piano sulle bocche dei naufraghi, che resi animaleschi dalla fame, si strafogano spaghetti al sugo e li nascondono nelle mutande e nel reggiseno. Lo ha fatto Jo Squillo, vincitrice della ricompensa, per dar da mangiare al resto degli isolani.

Isola: il mistero della prova leader

Alessia Marcuzzi tace sulla prova che ha incoronato leader Soleil una settimana fa e indaga su quella precedente. Kaspar Capparoni ha rivelato a Marina La Rosa e Stefano Bettarini che Maddaloni gli ha chiesto di fargli vincere la prova. Interrogato in merito, l’attore assume un atteggiamento da uomo d’onore che mal gli si addice a visto che ha barato manomettendo la ruota del riso: “Son proprio lerci oh. Abbiamo fatto un patto da uomini, io so cosa è accaduto e lo sa pure Marco, ma non lo dirò. Ghezzal deve stare zitto, ne sa una più del diavolo”, la Marcuzzi vuole la verità, ma come al solito Capparoni fa l’omertoso e la rimbalza in modo maleducato: “E’ un discorso tra me e lui, non devo spiegare niente a nessuno e non dico perché l’ho fatto vincere” e quella sbotta: “Sii propositivo, ti prego di non avere tutta questa arroganza, abbi più rispetto per noi, altrimenti che stiamo a fare qua?!”. Subito dopo arriva Giorgia Venturini che non accetta di restare e torna a casa.

Isola: la catena per il televoto flash

Con il sistema della catena si apre un televoto flash tra Aaron, Jo Squillo, Sarah Altobello e Stefano Bettarini. La Parietti: “Non me l’aspettavo. Possiamo vedere le percentuali?” e la Marcuzzi: “Ora non le so”. Un brutto colpo per il gioco perché l’ex marito della Ventura è garanzia di pettegolezzi.

Isola: Ariadna Romero, il calciatore e la solita spiata di “Spy”

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi ruota su corna e tradimenti che si rivelano un fuoco di paglia. Dopo Riccardo Fogli, tocca ad Adriadna Romero. La Marcuzzi le mostra un articolo del solito “Spy” in cui il calciatore Acerbi sostiene che la lontananza non gioca a loro favore. La cubana non piange, non fa telenovelas e spernacchia chi ha voluto metterla in difficoltà: “Mi sono sempre dichiarata single. Non ho alcuna relazione, stavo solo conoscendo una persona. Si era detto di tenere la cosa per noi e non capisco come sia uscita. Comunque ci siamo visti pochissimo e lui è stato molto sincero, quando ho detto che partivo per l’Isola mi ha risposto che non sapeva se mi avrebbe aspettato. Preferisco uno che dice così a uno che ti mette le corna. Ho le spalle grosse”. Ci è rimasta malissimo, ma ha reagito con dignità.

Isola: la pupù di Yuri Rambaldi e la visita di Alessia

Entra Yuri Rambaldi, non ha niente da raccontare così la Gialappa’s Band mostra un suo video: “No, Stefano non ha pestato la mia m**da, io non ca*o da quando mi sono ca**to addosso”. Lo spogliarellista ride: “Ne ho passate di tutti i colori” e il trio: “No, uno in particolare, il marrone”. Poi pungolano la Marcuzzi: lo spacco del vestito è talmente profondo che quando accavalla le gambe si vede la gola. Lei si offende: “Oh come siete messi per una gamba”. Ma anche i social la prendono in giro: “Sta facendo la visita ginecologica”.

Isola: il nuovo leader

Il nuovo leader è Ghezzal, mentre Stefano Bettarini accetta di rimanere sull’Isola che non c’è e sputa veleno: “Finalmente mangio quello che pesco e loro pance vuote. Adesso parlerò con Kaspar, voglio capire bene alcune cose (lo aveva definito ‘parolaio’, nda)”, “Vorremmo sapere anche noi” osserva la Marcuzzi, “Aaahhh” replica il supponente Capparoni che ha preso l’Isola troppo sul serio. Alessia ridacchia accondiscendente, né autorevole né autoritaria: “Kaspar non fare così. Questa è l’Isola dei soliti sospetti”. Non c’azzecca niente.

Isola: la seconda catena e le nomination

Lo (s)regolamento prevede che la seconda catena serva a rendere un gruppo immune dalla nomination. Comincia il leader Ghezzal che salva Marco Maddaloni, questi ricambia il favore di Jeremias e lo salva. Immuni anche Soleil, Aaron e Paolo. In pratica vince il gruppo di Soleil e diventa chiaro perché nella prima catena a sorpresa Rodriguez aveva salvato Maddaloni dopo averlo accusato di essere falso.

Isola: Paolo Brosio, l’eroe che sputtana gli altarini

Iniziano le nomination, ma a 00.39 Paolo Brosio fa saltare il banco: “Nomino Jo Squillo però voglio dire che avrei scelto Soleil, è arrogante, presuntuosa, maleducata e supponente. E’ entrata nel gruppo a gamba tesa. Dire che è stata autoritaria è poco. Leader si diventa con la personalità non per titolo. Dovrebbe fare tutto con fermezza ed educazione e non lo fa” e poi l bomba: “Se dobbiamo dirla tutta c’è un difetto formale ab origine sul fatto che sia diventata leader. Aaron aveva le parti basse e la barbetta bruciata, mentre a lei non è mai arrivata al viso. La fiamma era molta più bassa. Inoltre la volta precedente io ho fatto quella prova con Grecia e l’abbiamo fatta in contemporanea, mentre lì uno per volta e a lei il fuoco è arrivato molto basso. Ero lì e si vedeva. Sono stato testimone”. La Marcuzzi si arrampica sugli specchi come con il canna-gate e bofonchia: “Sì ho letto qualcosa sui blog, ma c’è stato un problema di angolazione della telecamera, questo è quanto sappiamo. Nessuno vuole favorire nessuno. Io non la conoscevo”. Il silenzio è d’oro: se la storiella dell’angolatura vale per i telespettatori, nonostante alcune immagini smentiscano la sua tesi, sicuramente non regge per chi è stato testimone oculare come Paolo Brosio e il resto degli isolani.

Isola: Alessia Marcuzzi in versione ultrà per Soleil

Soleil Sorge ha il mandato di innescare la rissa, di genuino c’è poco tanto che quando fa la nomination se ne esce con: “Ho intenzione di fare pulizia su quest’Isola e rimuovere la spazzatura”. Una frase volgare e cheap che Alba Parietti condanna subito: “Non esagerare, chi fa come te poi fa una brutta fine”, Alda D’Eusanio rimane basita e ripete incredula la parola “spazzatura”, lo studio protesta, ma la Marcuzzi sveste i panni dell’arbitro e la difende a spada tratta. Un pistolotto fuori luogo e senza precedenti: “Posso dire? A me piace molto, mi piacciono le bad girl che dividono. Non mi dovrei sbilanciare ma lo faccio. Pubblico ricordatevi che le più cattive in apparenza sono poi le più fragili. Sono 15 anni che conduco reality e ho imparato questo”. I social si interrogano: “Non era una grande sostenitrice della solidarietà femminile?”. C’è un altro fuori programma di Paolo Brosio: “Devo confessare che non ero in infermeria, ma ero scappato con la moglie di Riccardo, ditelo alla d’Urso” e Alvin: “Non hai confessato abbastanza?”. La Marcuzzi gli fa notare che Barbarella ha solo riportato la notizia. Grazie allo (s)regolamento al televoto finiscono le sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e - per scelta di Ghezzal - Luca Vismara. L’ex calciatore porta su Isla Bonita Adriadna Romero.