Riccardo Fogli smonta il corna-gate. E scatta la palpatina

All’Isola dei Famosi, Karin Trentini smentisce il gossip che l’ha travolta questa settimana e abbraccia il marito Riccardo Fogli che fa saltare i piani degli autori: “Non ci credo. Non ho altro da aggiungere”.

Alessia Marcuzzi surreale come un quadro di Salvator Dalì ripete tre/quattro volte: “si è parlato di un tradimento di Karin, è una situazione privata e delicata, ne parliamo con lui”. E dove? In prima serata su Canale 5 davanti a pochi intimi: 3.000.000 di telespettatori. Chiama in confessionale Riccardo Fogli e gli mostra una clip sulle presunte corna. Il volto del cantante è meno espressivo della Sfinge: sta per ridere o per piangere? Lo sapeva già o non è vero? Sorride a denti stretti, ma è lapidario: “Su cuore mio metto la mano sul fuoco. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei. Credo a cuore mio per toda la vita. Sarà Karin ad accompagnarmi in macchina nell’ultimo viaggio e a spargere le ceneri nel nostro podere in Maremma. Saluto lei e mia figlia”.

E così l’artista buca il pallone delle frottole costruite ad hoc lasciando la Marcuzzi disarmata: “Che uomo che sei, bravo, ti ammiro. Noi non possiamo metterci in mezzo a questa cosa, è giusto che ne parliate tra di voi”. Cioè annuncia il confronto in pompa magna, ne parla per un’ora e poi dice che non sono affari nostri. Mah, doppio mah. Fogli si avvia verso la Palapa e incontra la moglie Karin: “Sono qui per dirti che sei fortissimo, che manca ancora un po’, ma sapevo che non ci avresti creduto. Io me la rido alla grande. Ho avuto paura che per proteggerci volessi uscire. Chi ha messo in giro queste cattiverie (Fabrizio Corona sul suo magazine, nda) non si rende conto che ci sono dei bambini e possono soffrire. Devi stare tranquillo anche se escono 15 amanti come me se escono altri figli nascosti. Scopriremo chi ha messo in giro queste ca**te” e il cantante: “Ma perché? Anzi non mi interessa nemmeno saperlo”. Si salutano con un bacio e una palpatina al lato B. Una vicenda che puzza di tarocco ma ricorda molto quella vera di Al Bano e Loredana Lecciso all’Isola di Simona Ventura. Ottima per accalappiare ascoltatori.