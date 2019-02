Ciacci dice no a Milly: perché non farà più "Ballando con le stelle"

Giovanni Ciacci non tornerà a "Ballando con le Stelle". È stato lo stesso esperto di moda ad annunciare la novità dal suo profilo Instagram. Nel post ringrazia Milly Carlucci per la proposta lavorativa e fa intendere che la causa del rifiuto sia dovuta a terze persone.

Poi annuncia che farà parte di un nuovo progetto su un altro canale televisivo: “Ringrazio @milly_carlucciper il bellissimo ruolo offertomi per questa nuova edizione di @ballandoconlestelle, ma per cause non dipendenti né da me né dalla Signora Carlucci non farò parte del cast di questa nuova edizione. Faccio i miei più grandi auguri a tutti per questa nuova ed esplosiva edizione... ci vediamo presto in un’altra prima serata ...su un altra rete”. Quasi sicuramente farà parte del nuovo programma di Barbara d’Urso “Live non è la d’Urso”. Ciacci, infatti, è diventato un habitué del salotto bianco di Cologno Monzese.