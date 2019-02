John Travolta a Sanremo Young: "Quel ballo con Lady Diana"

Elegante, simpatico e spiritoso. John Travolta è stato il super ospite internazionale di “Sanremo Young” e Antonella Clerici ha voluto sapere qualcosa di più del suo incontro con Lady Diana alla Casa Bianca nel 1985. L’attore americano rivela: “Un bellissimo incontro. Ricordo una donna timida, elegante, fiduciosa in sé, amabile soprattutto perché aveva la passione di ballare con me. Ero lusingato, è stata una serata meravigliosa e io mi sono sentito come un principe”.