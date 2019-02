Ruota del riso addio. Crollo totale di Giorgia Venturini: non ce la fa

Sull’Isola dei Famosi 2019 è tempo di chiarimenti: Soleil Sorge affronta Luca Vismara e Stefano Bettarini si confronta con Marco Maddaloni. Torna la calma, ma Giorgia Venturini ha un crollo emotivo. E la produzione dice addio alla ruota del riso.

Piove a dirotto su Playa Uva e i naufraghi hanno tempo di parlare. Soleil rimprovera Luca Vismara: “In generale nella vita non si giudica mai a prima vista. E’ una questione di sensibilità, io non lo faccio e do sempre la possibilità all’altra persona di farsi conoscere”, l’ex Amici replica: “Hai spiazzato con il tuo ingresso”, “Sì, ma per la maggior parte delle persone è stata una cosa positiva quindi mi sorprende la tua affermazione dell’entrare a gamba tesa ed energica”, “Se uno non ti conosce hai un tono che sembra di sfida” ha osservato Vismara. Ma la Sorge ribatte: “Parla per te! Gli altri non erano scocciati. Quando sono andata da loro a dire che ci ero rimasta male, mi hanno risposto che era il parere di due persone non di 17, se poi dicono diversamente io non posso saperlo”, “Eh, a me dicono diversamente. Comunque quando si entra in un gruppo si chiedono le cose” e di nuovo la Sorge: “E’ quello che ho fatto, conoscimi prima di giudicarmi perché io sono abituata a dare una possibilità anche all’ultimo arrivato”. Riccardo Fogli ha posto fine al battibecco invitando tutti ad andare a dormire.

Anche Marco Maddaloni e Stefano Bettarini hanno affrontato la questione manomissione ruota del riso. “Siamo grandi, non devi credere a tutto quello che ti dicono due ragazze – ha sostenuto Maddaloni -. Ti giuro non ho mai toccato la macchina del riso sotto. Neanche una volta. Mi sono abbassato per capire come funzionasse e da buon napoletano ho scoperto il trucchetto”, Stefano Bettarini ha accettato la sua versione: “Se me lo assicuri ti credo. Siamo stati due ingenui però buoni. Se lo fai con cattiveria non lo tollero, se lo fai con bontà sono pronto a ricredermi”, “C’era stata la storia del pugno di riso e quando ho visto quel filmato ho detto ‘mi hanno fatto storie per il riso e loro facevano questo” sottolinea Maddaloni, ma Bettarini: “Beh noi sopravvivevamo con quel riso. Io mi assumo le mie responsabilità ma non vuol dire che gli altri non c’entrino, hanno solo la codina di paglia e stanno zitti”. Il chiarimento è finito con una stretta di mano e con un confessionale in cui il judoka ha aggiunto: “Mi ha chiesto scusa per aver creduto a delle persone e non aver chiesto a me. Possiamo continuare l’Isola dei Famosi”.

Intanto Marina La Rosa ha passato ore a consolare Giorgia Venturini in lacrime per la debolezza fisica: “Stiamo male tutti, tu forse soffri un po’ di più perché somatizzi”. La Venturini è dimagrita moltissimo dal suo arrivo in Honduras e Luca ha evidenziato: “L’Isola è tutta mente”. Gli isolani sembrano aver accettato di buon grado l’ingresso di Adriadna Romero. La cubana ha raccolto dei fruttini per i compagni e ha trovato in Ghezzal il suo punto di riferimento. Infine la produzione ha comunicato che “per motivi di manutenzione la macchina del riso si fermerà”. Una bella notizia per i naufraghi visto che ha portato sofferenza e discordia nel gruppo.