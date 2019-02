Soleil leader con l'imbroglio. Chi l'accusa di aver barato

L’Isola dei Famosi 2019 finisce nel mirino dei social per presunti favoritismi e irregolarità. Durante la quinta puntata, Soleil Sorge è diventata leader grazie alla prova del fuoco, ma il web ha gridato all’imbroglio perché dalle immagini si vede che la lingua di fuoco di Aaron è molto più alta di quella di Soleil già a 30”. Al contrario la fiamma della naufraga a 1’10”, tempo sufficiente ad aggiudicarsi la prova, è ancora a metà distanza dalla croce. Gli utenti parlano apertamente di “pagliacciata”, “quanto è tarocca la prova leader, Soleil avvantaggiata di brutto”, “come mai l’altra volta Grecia e Brosio hanno fatto la prova leader in contemporanea? Forse ora dovevano avvantaggiare Soleil?”, “La Marcuzzi ha messo le mani avanti ribadendo prima che alla prova del fuoco è ad armi pari e poi hanno favorito Soleil. Vergogna”, “Tranquilli, nessuno si è accorto dell’imbarazzante aiutino a Soleil durante la prova del fuoco. Proprio nessuno”.

Anche Striscia la Notizia ha ipotizzato che la potenza del fuoco di Soleil fosse inferiore a quella di Aaron mettendo a confronto i due momenti. L’ex corteggiatrice di "UominieDonne" è stata spedita in Honduras per fare la rianimazione bocca a bocca all’Isola dei Famosi e con qualche aiutino ci sta riuscendo. Non c’è solo la prova leader a far discutere i gruppi di ascolto del reality. In molti hanno notato che Sorge e Jeremias hanno goduto di una doppia immunità. I due sono arrivati domenica e come da regolamento non erano subito nominabili, ma mercoledì Alessia Marcuzzi ha esteso l’immunità per un’altra settimana (totale di 10 giorni e due puntate) “perché sono arrivati da tre giorni”. Un beneficio mai concesso finora.

C’è dell’altro: Soleil e Jeremias (i due si frequentano da prima di partecipare al reality, nda) non sono nominabili, ma possono mandare al televoto i naufraghi senza conoscerli e possono partecipare alle prove per diventare capopirata nonostante abbiano molte più energie degli altri isolani provati da 21 giorni di fame e privazioni. Non proprio una lotta ad armi pari come direbbe la Marcuzzi. Prova ne è che la Sorge ha vinto in scioltezza il gioco utile ad accedere alla prova leader che poi ha vinto. L’influencer non sarebbe l’unica favorita dagli autori. Ci sarebbe un occhio di riguardo anche per Stefano Bettarini che ha manomesso la ruota del riso senza essere punito e per Marco Maddaloni.

Nell’ultima puntata, Bettarini lo ha accusato di aver barato durante la prova leader dell’orologio honduregno a scapito di Kaspar Capparoni e in rete c’è un fermo immagine che sembrerebbe dar ragione al’ex calciatore: Maddaloni non ha fatto leva sullo spazio colorato della sua squadra, ma in un punto in cui era più facile muovere la sbarra e vincere. Ma il regolamento nei reality equivale a un codice normativo scritto in base alla convenienza.